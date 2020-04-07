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【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份

環球社會熱點 18:51 2020/04/07

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日本首相安倍晉三擬推108萬億日圓刺激計劃，分析指，計劃首階段著重維持中小企營運。

新冠肺炎疫情蔓延全球，日本疫情嚴重，經濟重挫。日本首相安倍晉三舉行臨時內閣會議，不但宣布7個地區進入緊張狀態，更加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。安倍在記者會上表示，將向每戶收入減少和生活困難的家庭，派30萬日圓（2.1萬港元）。他強調，應急錢會很快到手，但未有披露其他細節。

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安倍提到，有撫養孩童的家庭，每名兒童加派1萬日圓（711港元）。在中小企方面，若企業收入按年跌50%，將獲發200萬日圓（14.2萬港元）津貼；自由工作者最高可獲100萬日圓（7.1萬港元）免稅額。

安倍政府通過刺激經濟方案及2020年度補充預算案。刺激方案金額相等於日本出口經濟的20%，將派錢予受疫情衝擊的家庭和中小企，涉及6萬億日圓（4269億港元）；允許企業延遲交稅等，牽涉26萬億日圓（1.8萬億港元）。

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安倍指出，今次刺激方案遠超2008年金融海嘯的57萬億日圓，比當時多出逾2倍。

彭博社報道，政府文件顯示，刺激方案首階段是緊急措施，以保就業和維持企業營運；第二階段旨在支持V型經濟復甦。

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分析師認為，日本已陷入衰退，而受疫情影響，東京奧運延期、國內外供應鏈中斷，出入境禁令和社交隔離政策將令加重經濟下行壓力。分析師預計，未來兩個季度經濟將繼續收縮。

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