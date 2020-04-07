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【日本疫情】安倍擬推7.6萬億港元刺激方案

環球社會熱點 12:08 2020/04/07

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日本首相安倍晉三擬推108萬億日圓刺激計劃，分析指，計劃首階段著重維持中小企營運。（法新社）

新冠肺炎疫情蔓延全球，日本早在中國、韓國爆發疫情時已失守淪陷。日本首相安倍晉計劃今日（7日）召開記者會，宣布東京、大阪等多個都府縣進入緊急狀態後，並擬推108萬億日圓（7.68萬億港元）的刺激計劃，以挽救經濟。據分析指，計劃首階段著重維持中小企營運、保就業。

【日本緊急狀態】頒令需2條件 醫護界一再催促終成事

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日本首相安倍晉三表示，計劃在今日（7日）對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫和福岡共7個都府縣，發布緊急事態宣言；路透社報道，日本政府更擬推出108萬億日圓的刺激計劃。

刺激計劃金額相等於日本出口經濟的20%，計劃包括為受疫情衝擊的家庭和中小企派錢6萬億日圓（4269億港元），亦允許企業延遲交稅等，達26萬億日圓（1.8萬億港元）。

【日本疫情】安倍明針對7地頒緊急狀態 惟強調不會封城

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安倍晉三表示，這次計劃的直接財政支出將達39萬億日元，比起08年金融海嘯雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉後的直接支出多出兩倍多。

彭博社報道，據政府文件顯示，刺激計畫首階段是緊急措施，以保就業和維持企業營運；第二階段旨在支持V型經濟復甦。

【日本疫情】只是巧合？東京確診在奧運延期後爆升

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

分析師認為，日本已陷入衰退，而受疫情影響，東京奧運延期、國內外供應鏈中斷，出入境禁令和社交隔離政策將令加重經濟下行壓力。分析師預計，未來兩個季度經濟將繼續收縮。

截至香港時間今日（7日）上午11時，日本未有單日新增確診個案，592人康復，97人死亡，總累計確診4083人。

【日本疫情】喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

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