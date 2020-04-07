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【滙豐不派息】永發置業盡沽滙豐　離場損手720萬元

金融經濟 12:09 2020/04/07

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滙豐（00005）不派息，本港上市公司永發置業（00287）忍痛沽貨離場。

滙豐 （00005） 受制英倫銀行要求，取消派息，令投資者大失預算。有投資者率先沽貨離場。永發置業 （00287） 發通告指出，在上周五（3日）及昨日（6日）合共沽出75.4萬股滙豐，套現2893.6萬元，預料沽出滙豐錄虧損約720萬元。

永發指出，在上周五及昨日，分別以平均價37.88元及38.26元，沽出20萬股及17.23萬股滙豐，有關股份用作買賣用途，合共套現1,416.9萬元。另外，永發昨日亦以平均價38.68元，沽出38.17萬股用作策略性投資的滙豐股份，套現1,476.7萬元，合共套現2893.6萬元。

去年收取280萬元股息

永發又指出，透過持有滙豐股票，在2018財年及2019年財年，分別收取263.8萬元及279.9萬元股息。公司指出，交易後股息收入較2019年度收取的股息收入減少280萬元。

永發表示，基於滙豐今年內停止派息，及董事進一步檢討公司在金融部份策略後，認為該等交易最有利；所得款會用作一般營運資金。

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