美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享） 金融經濟 14:48 2020/04/07 分享： 隨著新冠肺炎美國重災區紐約州死亡率首見下降，投資者對美國疫情高峰漸過的樂觀情緒急升，推動美股道指昨大升逾7%，升越3月底首浪低位反彈逾20%時所見高位。投資者對疫情受控提前樂觀，加上儲局無限量寬（QE）穩住了信貸市場，恐慌過去風險胃納重返，美股短綫或有機反覆再上。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享） 2020/04/06 一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享） 以股代息平衡股東利益 滙豐應盡力爭取（訂戶專享） 2020/04/03 以股代息平衡股東利益 滙豐應盡力爭取（訂戶專享） 滙豐停派息響警號 單靠高息股養老要三思（訂戶專享） 2020/04/02 滙豐停派息響警號 單靠高息股養老要三思（訂戶專享） 滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享） 2020/04/01 滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享） 盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享） 2020/03/30 盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享） 經濟 美股 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入