美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵（訂戶專享）

隨著新冠肺炎美國重災區紐約州死亡率首見下降，投資者對美國疫情高峰漸過的樂觀情緒急升，推動美股道指昨大升逾7%，升越3月底首浪低位反彈逾20%時所見高位。投資者對疫情受控提前樂觀，加上儲局無限量寬（QE）穩住了信貸市場，恐慌過去風險胃納重返，美股短綫或有機反覆再上。

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