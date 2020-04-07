▲ 【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？

英國疫情持續，英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）。英媒報道指，約翰遜的情況比他自己和官員願意承認的嚴重，醫生更對他的呼吸問題感憂慮。外界開始關注，倘約翰遜病重得無法再擔任首相，會由誰接任英國首相一職。

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約翰遜現時情況如何？

英國首相府指，約翰遜病情惡化，按醫療團隊建議轉入倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部，約翰遜仍然清醒，尚有意識。

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退。英國《衛報》指，約翰遜的情況比他自己和官員願意承認的嚴重，醫生更對他的呼吸問題感憂慮。

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誰是約翰遜的「指定倖存者」？

英國唐寧街指，英國外相藍韜文（Dominic Raab）是「指定倖存者」（designated survivor ）。藍韜文此前已接受兩次病毒檢測，兩次結果都呈陰性。英國政府周一（6日）緊急會議亦是由藍韜文主持。

不過，首相府的決定據報惹部份內閣成員不滿。《泰晤士報》（The Times）報道指，不少內閣成員認為，若約翰遜病重而無法處理公務，應由蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove）代理。

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倘約翰遜病重無法再擔任首相，誰是繼任人？

藍韜文料會暫時代為處理首相職務。

由於英國是議會民主制，根據英國未成文的憲法，沒有必要立即進行大選。不過，反對派料會施加政治壓力，最後或需舉行大選。

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