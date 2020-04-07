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郭明錤料A股蘋概股大反彈　舜宇跟升強勢可破降軌

股樓投資 11:40 2020/04/07

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知名蘋果分析師、天風國際郭明錤指，預計A股電子及半導體股份有望在4月大幅反彈，上升幅度可達30%至60%。他再指蘋果(AAPL)跌穿212美元機會不大，亦有利蘋果產業鏈股票回升，他觀察到最弱勢股票亦開始轉強，故短期對A股蘋果產業鏈無悲觀理由。

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本港手機股亦普遍上揚，截至11時30分，舜宇(02382)升4.1%；瑞聲(02018)漲1.8%；比亞迪電子(00285)升0.4%；通達(00698)升2.1%；信利(00732)無升跌；富智康(02038)升2.3%；鴻騰(06088)升1.2%；丘鈦(01478)漲1.8%；ASM(00522)更抽升6.7%。

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之前郭明錤曾預計舜宇可在明年取得蘋果iPhone鏡頭定單，市場亦一直看好舜宇可藉5G潮，蘋果需要更大的鏡頭廠商下受惠。舜宇近期一直強勢，由低位反彈近三成，瑞聲則較落後反彈18%。舜宇自1月以來受制降軌，以降軌延伸阻力大約在120元水平。隔晚蘋果股價急升，最恐慌時期漸過，不妨博舜宇保持強勢破降軌再上。

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撰文 : 投資組

鏡頭 iPhone 美元 5G 股票 A股

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