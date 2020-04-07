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【美國疫情】批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

環球社會熱點 12:17 2020/04/07

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【美國疫情】批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

美軍航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）多人確診新冠肺炎，艦長克羅澤（Brett Crozier）早前去信國防部求助，反遭海軍革職。代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）批評，克羅澤做法太天真和愚蠢，以至無法指揮海軍。但言論惹國會議員不滿，甚或要求莫德利辭職，莫德利其後道歉。

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莫德利周一（6日）澄清，他認為克羅澤不幼稚也不愚蠢，對此造成困惑，深表歉意；並向克羅澤的家人及羅斯福號全體工作人員道歉。

總統特朗普（Donald Trump）同日暗示，或恢復克羅澤的職務。他表示，將介入事件，確切了解船上發生的事，又指克羅澤此前「職業生涯非常好」，不想因「很差的一天」，破壞其職業生涯。但特朗普強調，克羅澤不應致函上級。

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莫德利早前向羅斯福號船員發表演說時，一再批評克羅澤，指他處理航母疫情太過天真和愚蠢，無法勝任指揮工作。莫德利認為，克羅澤洩露寫給海軍高層的信件是背叛，令事件發酵成議題。

美軍航母羅斯福號多人確診新冠肺炎，艦長克羅澤早前去信國防部求助。

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特朗普談到克羅澤和莫德利時指：

兩個都好人......他們在爭論，相信與否，我擅長解決爭執......所以我可能會詳細研究事件，而且我可以很快便弄清楚。

特朗普早前稱，克羅澤是一艘核動力航母艦長，寫信求助是「差勁」的做法，現時也不是上文學堂。

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軍方代表認為，雖然有船員確診，但他們症狀不嚴重；莫德利以「判斷失當」為由，免去克羅澤職務。

羅斯福號逾60%人接受了病毒測試，累計173人確診。

【美國疫情】復工有辦法? 聯儲局官員倡全民日日做檢測

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