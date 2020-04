【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切

▲ 【新冠肺炎英國疫情】首相約翰遜轉入深切治療部 BBC:改變一切

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)英國疫情直搗政治中心。英國首相約翰遜新冠肺炎病情惡化,轉入深切治療部。約翰遜更需接受醫院提供氧氣。英國廣播公司(BBC)分析指出,約翰遜進入深切治療部改變一切,意味準備使用呼吸機,認為這是英國無法再裝運作如常的訊號。

約翰遜持續發燒10多日,周一下午病情惡化,轉入醫院深切治療部。約翰遜仍然清醒,首相府強烈否認有報道指,約翰遜正使用呼吸機,稱這是俄羅斯傳媒謠言。

儘管約翰遜仍然清醒有意識,他已指定英國外相藍韜文(Dominic Raab),在必要時暫代英國首相職務。

BBC資深政治記者Laura Kuenssberg分析直言,約翰遜轉入深切治療部,是要準備為他接駁呼吸機。

她表示,雖然首相府強調約翰遜正獲一流照料,但由約翰遜認為有必要指示藍韜文準備代理首相就能看出,局面出了重要變化。

Laura Kuenssberg寫道:

「這和我們過去18小時收到的信息完全不同。官方當時不斷嘗試表達首相仍在治國、掌握大局,幾乎是運作如常。」

(That is a completely different message from what we have heard over the past 18 hours or so, where it was continually 'the prime minister is in touch' and 'he is in charge' - almost like everything is business as usual.)

「但明顯地,約翰遜轉入深切治療部,這改變了一切。」

(But clearly being in intensive care changes everything.)

BBC醫療記者James Gallagher也不諱言,深切治療部是照顧病情最為危重病人之地,反映了約翰遜病況有多嚴重。

他指出,儘管不是所有深切治療部病人都會駁上呼吸機,但3分2新冠肺炎確診病人,都需在入深切治療部後24小時內使用呼吸機。

他稱,治療約翰遜的關鍵,在於確保他有足夠氧氣,支持免疫系統與新冠病毒搏鬥。

