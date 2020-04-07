【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切

▲ 【新冠肺炎英國疫情】首相約翰遜轉入深切治療部 BBC：改變一切

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）英國疫情直搗政治中心。英國首相約翰遜新冠肺炎病情惡化，轉入深切治療部。約翰遜更需接受醫院提供氧氣。英國廣播公司（BBC）分析指出，約翰遜進入深切治療部改變一切，意味準備使用呼吸機，認為這是英國無法再裝運作如常的訊號。

約翰遜惡化入ICU 首相府否認駁呼吸機

約翰遜若倒下 誰會接任英國首相

約翰遜持續發燒10多日，周一下午病情惡化，轉入醫院深切治療部。約翰遜仍然清醒，首相府強烈否認有報道指，約翰遜正使用呼吸機，稱這是俄羅斯傳媒謠言。

儘管約翰遜仍然清醒有意識，他已指定英國外相藍韜文（Dominic Raab），在必要時暫代英國首相職務。

約翰遜發燒10日未退 終於入院

英國首相倒下怎辦 竟然無Plan B

BBC資深政治記者Laura Kuenssberg分析直言，約翰遜轉入深切治療部，是要準備為他接駁呼吸機。

她表示，雖然首相府強調約翰遜正獲一流照料，但由約翰遜認為有必要指示藍韜文準備代理首相就能看出，局面出了重要變化。

Laura Kuenssberg寫道：

「這和我們過去18小時收到的信息完全不同。官方當時不斷嘗試表達首相仍在治國、掌握大局，幾乎是運作如常。」

（That is a completely different message from what we have heard over the past 18 hours or so, where it was continually 'the prime minister is in touch' and 'he is in charge' - almost like everything is business as usual.）

「但明顯地，約翰遜轉入深切治療部，這改變了一切。」

（But clearly being in intensive care changes everything.）

約翰遜妹妹籲養狗抗疫 父親照去酒吧

約翰遜曾話佛系抗疫 原來為了這原因

健康後生仔都病死 病毒學家拆解

BBC醫療記者James Gallagher也不諱言，深切治療部是照顧病情最為危重病人之地，反映了約翰遜病況有多嚴重。

他指出，儘管不是所有深切治療部病人都會駁上呼吸機，但3分2新冠肺炎確診病人，都需在入深切治療部後24小時內使用呼吸機。

他稱，治療約翰遜的關鍵，在於確保他有足夠氧氣，支持免疫系統與新冠病毒搏鬥。

呼吸機等同人工肺 醫治重症肺炎必備

英媒：中國口罩市場如「瘋人院」價高者得掀混戰

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l