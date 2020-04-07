約翰遜入ICU　英鎊軟英國概念股續升

英國首相約翰遜染上新冠肺炎病情惡化，需轉入醫院深切治療部（ICU），英鎊兌美元目前偏軟，最新報1.2254，較消息公布前的1.23美元輕微回落。本港上市的英國概念股，則未受消息影響，繼續借昨晚美股大升刺激而全綫上揚。

相關文章：【新冠肺炎】英首相約翰遜確診新冠肺炎 將用VC領導抗疫工作

截至11時，滙豐(00005)升1.2%報39.4元，渣打(02888)升2.1%報40.85元，保誠(02378)升3.4%報97.85元。

長和系方面，長和(00001)升1.3%報56.55元，電能(00006)升0.3%報49.4元，長建(01038)升3.4%報46.05元。

相關文章：英媒：中國虛報疫情惹約翰遜震怒 或禁華為參與5G建設

英國首相府周一（6日）晚發表聲明，指約翰遜當日下午病情惡化，按醫療團隊建議轉入倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部，約翰遜仍然清醒，尚有意識。約翰遜已授權，英國外相藍韜文（Dominic Raab）必要時暫代首相職務。

相關文章：【美國疫情】逾150名船員染病 航母羅斯福號前艦長確診新冠肺炎​​​​​​​

相關文章：【美國疫情】專家警告本周疫情達頂峰 情況如「偷襲珍珠港」和「911恐襲」事件