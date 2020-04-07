【新冠肺炎】卡介苗助壓抑疫情？　一文看清中港美新冠疫苗股

▲ 目前中外資藥企均宣佈將研發新冠肺炎疫苗，但市場預期疫苗面市最快也要1年至1年半。

新型冠狀病毒肺炎在全球持續擴散，全球確診個案仍不斷上升，至今感染人數已達百萬級。社會關注特效藥及疫苗何時能夠面市，市場普遍預期疫苗研發需要1年至1年半，但目前美國、中國以及歐洲國家均有藥廠宣佈投入新冠病毒疫苗的研發，已上市的疫苗藥廠股價更率先反映。

卡介苗似乎對新冠肺炎有效

有傳媒引述，歐美等國部分科學家發現，擁有百年歷史的肺結核（肺癆）疫苗「卡介苗」似乎有抗新冠病毒功效，因有分析發現，卡介苗接種率高的國家及地區，新冠肺炎的傳播及死亡率都較低，例如香港的死亡率就遠低過美國等地。

目前德國傳染病專家正研製新版卡介苗，若卡介苗被證明對新冠肺炎有效，有望成為可最早實現量產的疫苗。大中華區藥廠中，內地最大疫苗公司「中國生物技術」已有皮內注射用卡介苗上市，不過中國生物技術並非上市公司，投資者難以直接投資。A股上市公司智飛生物（深：300122）的卡介苗則處於臨床研究階段。

康希諾新冠疫苗獲准臨床試驗

疫苗研發商、生物科技公司康希諾 （06185） 日前表示，與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCov）已經通過臨床研究註冊審批，獲准進入臨床試驗。

康希諾股價從疫症爆發後急升，3月中以來走勢愈見凌厲，該股股價昨創新高見161元，惟今日遭股東配股急跌逾1成。

相關文章：康希諾傳股東折讓逾7%減持 套現近6億元 股價跌5%

多家中外資藥廠投入mRNA疫苗研發

美國藥廠Moderna（美：Moderna）早前宣佈，已經準備好新冠病毒臨床試驗用疫苗mRNA-1273首批生產，該疫苗已開展第一階段臨床試驗。

中資藥廠復星醫藥 （02196） 日前也宣佈，已獲德國藥廠BioNTech許可在中國獨家開發和商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的針對COVID-19疫苗產品。Pfizer（美：PFE）則會和BioNTech合作在歐美等市場開展研究。

mRNA是一種攜帶遺傳信息的核酸分子。mRNA疫苗將遺傳信息導入體內，使得體內細胞產生相應抗原，從而誘導人體產生中和抗體並刺激 T 細胞應答，通過體液免疫及細胞免疫的雙重機制對抗病毒。

相關文章：

【業績】復星正尋覓低估值產業整合機遇 新冠肺炎疫苗研發進展順利

【新冠肺炎】抗新冠病毒疫苗近在眼前？多國試驗百年卡介苗

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析