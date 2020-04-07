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【全球大流行】IMF憑二氧化氮判斷中國初見復甦　疫情較金融危機破壞還大

金融經濟 11:13 2020/04/07

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國際貨幣基金組織（IMF）表示，於3月份中國的採購經理指數(PMI)出現改善，令人鼓舞，但不排除疫情復發的可能性。

新冠肺炎疫情影響下，全球經濟受到的破壞越來越大，中國為最先大規模爆發疫情的國家，但也有望成為首個走出疫情陰霾的國家。國際貨幣基金組織（IMF）表示，中國呈現有限度、值得鼓舞的復甦跡象，惟目前全球疫情仍然處於不穩定狀況，不排除疫情復發的可能性。

IMF經濟學家指出，許多國家的採購經理指數（PMI）於年初僅出現輕微變動，但在3月份數據顯示，製造業產出急劇減緩，反映外部需求下降及國內需求下降預期增強。不過，中國的PMI於年初出現大減的情況後，目前出現小幅改善。

另外，IMF指出，3月份中國的大氣二氧化氮濃度（即代表工業、交通運輸活動或污染濃度）較今年1、2月有所上升，意味着工業及運輸出現好轉。IMF形容，中國有限度的復甦，令人鼓舞。

IMF指出，疫情已經比全球金融危機更嚴重，又認為多個國家仍處於嚴峻的階段，新興市場、發展中國家的疫情才剛剛開始。IMF表示，將會盡其所能，通過緊急融資、政策建議和技術援助，確保受疫情影響的國家能夠獲得快速支持。

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