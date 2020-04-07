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【新冠肺炎】以疫情資訊作招徠　Palo Alto Networks警告網絡攻擊急增

科技 10:33 2020/04/07

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Palo Alto Networks指出，過去數週已有超過10萬個新註冊域名包含「covid」、「 virus」、「 corona」等關鍵字。

新冠肺炎疫情全球大流行，大眾對新型冠狀病毒的資訊需求亦不斷增加。近日網絡安全公司Palo Alto Networks發現，有網絡罪犯正利用大眾需求，利用包含「新型冠狀病毒」的域名，製造惡意釣魚電郵，香港及全球企業都成為他們的首要攻擊目標。

>>>【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案

>>>【新冠肺炎】FBI發警告　遙距工作及教學工具成黑客新目標

Palo Alto Networks指出，過去數週已有超過10萬個新註冊域名包含「covid」、「 virus」、「 corona」等關鍵字。該企香港及澳門董事總經理馮志剛表示，近日有逾十萬個名稱與新冠肺炎相關的網站被創建，證明一定數量的網絡攻擊者正覬覦這場疫症期間潛在的經濟收益。因為現在是大眾最脆弱、容易上當，並願意披露個人資訊的時候。

該企的威脅情報部門Unit 42認為，網絡罪犯正透過社會對新冠肺炎的高度關注，誘使受害人打開惡意電郵的附件並點擊釣魚連結。這些電郵都會以「COVID-19」和相關字眼為題，散播遠程管理工具（RAT）如NetWire、NanoCore和LokiBot，以及其他惡意軟件。

此外，現時還有一些黑客會在聲稱提供疫情資訊的應用程式中，並要利用第三方網站下載程式，從而插入惡意軟件。Palo Alto Networks提醒企業，要對任何聲稱提供新冠肺炎資訊的電郵保持警覺，Android和iPhone用戶應該只在Google Play和App Store下載應用程式。另外要留意及堵截關鍵字與疫情相關的的新註冊域名，定時進行威脅評估以了解和改善安全保障。

>>>Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招

責任編輯：曾曉汶

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