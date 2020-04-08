【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見

▲ 林鄭月娥兩次引用梁卓偉文章觀點。

第二輪防疫抗疫基金快將出爐，據Topick引述消息指，行政會議今日（8日）下午舉行特別會議，通過推出第二輪抗疫防疫基金，金額涉及達1300億元，相當香港一年GDP 約3.5%，並於今日下午5時半召開記者會講解。

行政長官林鄭月娥昨早行政會議前會見傳媒時稱，仍馬不停蹄籌備第二輪防疫抗疫基金，料形容會見企業、公會、商會時都有共識，第二輪防疫抗疫基金應聚焦保障員工就業，尤其是基層員工，包括有人提出參考其他地區直接資助僱主，向員工支薪。

林鄭月娥指，失業率在疫情下必然會上升，而且不少員工由全職變半工，再變成無薪假，要阻止就業惡化。她續指，防疫措施強制部分行業減少營運，第二輪基金一定會兼顧他們。

禁聚令實施快兩星期，林鄭月娥未有回應會否延長禁令，僅稱會考慮疫情發展和傳染性質，並兩次引用港大醫學院院長梁卓偉文章指，長期以壓制方式抗疫，很難長期持續，社會上其他方面未必可承受得來。

（第二版新增內容）

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