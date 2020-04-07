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阿里巴巴啟動「春雷計劃2020」　張勇︰疫情帶來傷痛卻擋不住希望的湧現

金融經濟 10:15 2020/04/07

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阿里巴巴啟動「春雷計劃2020」　張勇︰疫情帶來傷痛卻擋不住希望的湧現

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布阿里巴巴將啟動「春雷計劃2020」，表示充分利用阿里巴巴的商業力量和技術力量，用一切必要行動幫助中小企業共渡難關。阿里巴巴股價隨大市向上，股價升逾1%，高見191.7元，重上190元水平。

張勇表示，正經歷一個非常時期，新冠肺炎疫情是一場全球範圍內的戰爭。社會經濟生活受到疫情的影響，正在發生重大變化。面臨著未來的高度不確定性，這涉及整個世界的方方面面，必須迅速行動起來。

他表示「疫情正給這個世界帶來巨大傷痛，卻擋不住希望的湧現」，指疫情總會過去，生活終將有新的開始，讓阿里和最需要幫助的中小企業在一起，變阿里巴巴的能力為中小企業的動力，讓疫情帶來的眼前的「危」，變成中小企業面向未來數字化轉型的「機」。

「春雷計劃2020」具體行動措施包括：

  • 通過速賣通、Lazada、天貓海外等平台，助力中小外貿企業出海；通過資源支持、減費和綠色通道等舉措，幫助一批中小外貿企業轉型拓展內銷市場。
  • 激活產業帶，打造一批數字化「超級產地名片」，在全國打造10個產值過百億的數字化產業帶集群，三年內幫助1000個工廠線上直銷產值過億。
  • 用數字化的方式興農助農，在全國建設1000個阿里巴巴數字農業基地。
  • 幫助更多中小企業擺脫資金困境，「0賬期」服務延至6月30日，網商銀行聯動百家銀行為千萬小微商戶提供無接觸貸款。

2008年全球金融危機中，阿里巴巴先後推出「烏雲」、「狂風」、「春雷」三大扶助中小企業的援冬計劃。

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