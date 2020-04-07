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【英國疫情】約翰遜惡化入ICU 首相府否認駁呼吸機

環球社會熱點 09:48 2020/04/07

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【新冠肺炎英國疫情】約翰遜惡化入ICU 首相府否認駁呼吸機

英國首相約翰遜新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病情惡化，轉入醫院深切治療部（ICU）。約翰遜需要醫院提供氧氣，但英國首相府強烈否認約翰遜目前正使用呼吸機，指控俄羅斯造謠。英國傳媒指，約翰遜新冠肺炎病情比他和官員願意承認的嚴重。

約翰遜發燒10日不退 終於入院

英國首相府周一（6日）晚發表聲明，指約翰遜當日下午病情惡化，按醫療團隊建議轉入倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部，約翰遜仍然清醒，尚有意識。

首相倒下怎麼辦？英國憲法無Plan B

約翰遜妹妹籲養狗抗疫 父親照去酒吧

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜轉入深切治療部前，醫院曾為他提供氧氣。

首相府發言人未有否認報道，但指有消息稱約翰遜使用呼吸機是「俄羅斯傳媒謠言」。

約翰遜曾話佛系抗疫 原來為了這原因

呼吸機等同人工肺 醫治重症肺炎必備

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退下，於周日（4月5日）入院求醫。

《衛報》早前引述消息人士表示，約翰遜病情比他自己和官員願意承認的嚴重，醫生對他的呼吸感到擔憂。

約翰遜已授權，英國外相藍韜文（Dominic Raab）必要時暫代首相職務。藍韜文稱，約翰遜獲醫院悉心照顧，而政府會繼續按約翰遜指示運作。他感謝英國所有醫護人員在前線抗疫。

健康後生仔都病死 病毒學家拆解

英國首相衛生大臣雙雙確診

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