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【約翰遜確診】首相府：ICU留醫一晚後穩定 約翰遜精神良好

環球社會熱點 22:21 2020/04/07

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【新冠肺炎英國疫情】約翰遜惡化入ICU 首相府否認駁呼吸機

英國首相約翰遜新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病情惡化，轉入醫院深切治療部（ICU）。約翰遜需要醫院提供氧氣，但英國首相府強烈否認約翰遜目前正使用呼吸機，指控俄羅斯造謠。英國傳媒指，約翰遜新冠肺炎病情比他和官員願意承認的嚴重。首相府在當地周二表示，經過在ICU留醫一晚後，約翰遜病情穩定，精神良好。

約翰遜入深切治療部 BBC：改變一切

約翰遜若倒下 誰會接任英國首相

英國首相約翰遜
新冠肺炎病程進展
3月26日 身體不適下接受病毒測試，結果呈陽性
3月27日 在Twitter公佈確診新冠肺炎
4月5日 發燒10天不退，入住倫敦聖多馬醫院
4月6日 轉入醫院深切治療部，暫未使用呼吸機
4月7日 經過在ICU留醫一晚後，病情穩定，精神良好

英國首相府周一（6日）晚發表聲明，指約翰遜當日下午病情惡化，按醫療團隊建議轉入倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）深切治療部，約翰遜仍然清醒，尚有意識。

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜轉入深切治療部前，醫院曾為他提供氧氣。

首相府發言人未有否認報道，但指有消息稱約翰遜使用呼吸機是「俄羅斯傳媒謠言」。

呼吸機等同人工肺 醫治重症肺炎必備

約翰遜發燒10日不退 終於入院

約翰遜妹妹籲養狗抗疫 父親照去酒吧

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退下，於周日（4月5日）入院求醫。

《衛報》早前引述消息人士表示，約翰遜病情比他自己和官員願意承認的嚴重，醫生對他的呼吸感到擔憂。

約翰遜已授權，英國外相藍韜文（Dominic Raab）必要時暫代首相職務。藍韜文稱，約翰遜獲醫院悉心照顧，而政府會繼續按約翰遜指示運作。他感謝英國所有醫護人員在前線抗疫。

健康後生仔都病死 病毒學家拆解

英國首相衛生大臣雙雙確診

首相倒下怎麼辦？英國憲法無Plan B

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