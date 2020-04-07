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道指期貨轉升恒生指數午後初段升逾200點　再試24000點（不斷更新）

金融經濟 14:09 2020/04/07

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道指期貨升144點　恒指黑期升約420點見24100水平（不斷更新）

新冠肺炎病例增長呈放緩，市場憧憬疫情快將見頂，加上俄羅斯放風指跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議，美股造好，道指飈升1627點。港股今早承接高開，恒生指數高開343點，恒指開報24093點，大市重上24000點水平，其後升幅收窄。

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【14：03】恒生指數升幅擴大至近300點，報24031點，升282點。

【14：03】港股續於24000點水平爭持。滙豐 （00005） 午後升1.8%；騰訊 （00700） 升0.9%。

【13：49】道指期貨轉升，報22565點，升77點，帶動港股升約250點，再上24000點。

【13：38】大市升幅擴大至200點，企23900點水平，再試24000關口。

【13：08】道指期貨跌幅收窄，道指期貨報22453點，跌35點。

【13：03】小米 （01810） 午後跌幅擴大至2.1%，低見10.28元。

【13：00】港股午後初升約140點，報23887點。

【12：39】澳洲聯儲維持現金利率0.25%不變，符合市場預期。

【12：36】恒指黑期升約80點，報23812點。

【12：04】50隻藍籌股當中，旺旺 （00151） 升5.9%，為表現最佳藍籌；中石油 （00857） 跌2.4%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升66點，中午收報23815點。國指中午收報9681點，升28點或0.3%。北水重現，主板半日成交656億元。

【11：52】恒指黑期率先倒跌；至於道指期貨報22382，跌106點。

【11：40】港股中午收市前升不足100點，升約80點，報23827點。

【11：31】阿里巴巴 （09988） 轉跌，最新報188.5元；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升2.2%。

【11：30】內地股市復市後半日上升，上證升1.7%，報2812點；深證升2.7%，報10384點；創業板指升2.9%，報1960點。

【11：21】小米 （01810） 股價逆市跌0.4%，低見10.42元。

【11：17】滙豐 （00005） 升幅收窄至不足1%，最新升0.9%，報39.3元。

【11：15】恒生 （00011） 急挫近3%，低見134.2元。

【11：07】三桶油跌1%，當中，中石油 （00857） 跌1.7%。

【11：03】道指期貨轉跌，道指期貨報18765點，跌155點。

【11：02】神州租車 （00699） 復牌後愈升愈有，股價升逾四成高見2.91元。

【10：51】中金 （03908） 逆市挫半成，股價低見11.64元。瑞幸咖啡（美︰LK）財務造假案再起風波，據一份交易文件顯示，瑞幸董事長陸正耀旗下Haode Investment Inc.因涉及5.18億美元（相當於約40億港元）的孖展借貸違約，遭債權人「斬倉」，擬強制出售最多7635萬股瑞幸ADS。

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【10：46】港股最新升約150點，於23900點水平上落。

【10：39】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾17%，低見129.7元。

【10：34】航空股反彈，國泰 （00293） 升3.1%。內航股南航 （01055） 升1.5%；東航 （00670） 升3.8%；國航 （00753） 升2.1%。

【10：29】安踏 （02020） 股價升逾8%，高見55.95元。安踏獲大摩唱好予「增持」評級，目標價76元。

【10：25】重磅藍籌股中移動 （00941） 股價倒跌0.9%。

【10：20】大市升幅收窄至不足100點。

【10：18】滙豐 （00005） 升1.2%；渣打 （02888） 升1.6%；長建 （01038） 升3%。英國首相約翰遜新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病情惡化，轉入醫院深切治療部（ICU）。

【英國疫情】約翰遜病情惡化一度傳用呼吸機　英鎊偏軟兌港元9.5算

【10：08】港股升幅收窄至約150點，於23900點水平之下。

【09：57】滙豐 （00005） 續反彈逾2%，股價一度重上40元水平，高見40.0元，惟未能企穩，最新報39.85元，升2.3%。

【09：47】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾2%；美高梅 （02282） 升5.1%；永利 （01128） 升4.6%；澳博 （00880） 升3.1%；新濠 （00200） 升1.9%。

【09：45】港股初段升勢回順，恒生指數最新升約180點，報23935點。

【09：42】康希諾生物 （06185） 股價逆市跌4.3%。消息指康希諾生物股東LAV Spring以每股142元至146元，減持410萬股，相當於發行股份約3.1%，較昨日收市價157.6元折讓7.4%至9.9%。

康希諾傳股東折讓逾7%減持 套現近6億元 股價跌5%

【09：40】高銀金融 （00530） 股價升8.5%，高銀金融表示上月19日收到一間具規模的從事房地產發展等綜合業務的公司有條件要約，有關全面收購旗下一間持有啟德跑道區4B區4號住宅地皮的間接全資附屬公司，高銀金融指已接受要約。

高銀金融接受出售啟德住宅地要約

【09：38】手機設備股造好，手機孖寶舜宇 （02382） 升3.3%；瑞聲 （02018） 升2.2%。

【蘋果iPhone】郭明錤料A股蘋果產業鏈反彈3成至6成　手機設備股跟升

【09：34】紐約期油跌8%，今早雖反彈3%，惟三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌1.7%；中海油 （00883） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌1.3%。

【原油價格戰】油組傳要求美國一同減產　特朗普：我沒受壓

【09：32】ATM 3股向上，阿里巴巴 （09988） 升1.4%，重上190元水平；騰訊 （00700） 升1%；美團點評 （03690） 升2.1%。

阿里巴巴啟動「春雷計劃2020」　張勇︰疫情帶來傷痛卻擋不住希望的湧現

【騰訊股價】騰訊佈局遊戲直播 虎牙鬥魚有望合併？

【09：28】內地3大股指高開，上證升1.6%；深證升2%；創業板升2%。

【09：26】金價升穿1700美元水平，招金 （01818） 升3.6%；中國黃金 （02099） 升2.2%；SPDR金ETF （02840） 升1.7%。

【09：25】神州租車 （00699） 復牌高開15.8%，開報2.27元。

【09：20】恒生指數高開343點，開報24093點。

滙豐 （00005） 升2.2%，開報39.8元，試上40元大關；騰訊 （00700） 升1.6%，開報387.6元。中移動 （00941） 升0.5%；港交所 （00388） 升1.5%；友邦 （01299） 升1.9%。

【09：16】人民幣中間價報7.0939，上調165點子。

【09：14】即月期指開報24030點，升290點或1.2%，高水281點。

【09：00】內地股市復市，富時中國A50指數期貨開盤升0.86%。

【08：35】亞股早段向上，日經225指數報19113點，升537點或2.9%；南韓KOSPI指數報1827點，升近2%。

【08：26】道指期貨升144點，報22632點。恒指黑期升約420點，報24153點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報39.42元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報387.12美元，升1.5%。

【07：50】神州租車 （00699） 公布，表示並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。股份今早復牌。

神州租車︰無持有瑞幸咖啡美國存託股份或其他證券　無業務往來

【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS

【07：00】道指全日曾升1730點至高見22783點，最終升1627點，報22679點，升幅7.7%；標指升175點，報2663點，升幅7%；納指升540點，報7913點，升幅7.3%。

港股ADR收報23958點，升208點或0.9%；恒指夜期收報23966點，升226點8或近1%。

道指飈升1627點港股ADR升208點　紐約期油跌8%紐約期金升48美元

【疫情焦點】全球累計逾134萬確診　美國累計逾36萬

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責任編輯︰梁浩碩

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