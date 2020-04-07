恒生指數高開343點重上24000　滙豐升2.2%試上40元大關（不斷更新）

▲ 道指期貨升144點 恒指黑期升約420點見24100水平（不斷更新）

新冠肺炎病例增長呈放緩，市場憧憬疫情快將見頂，加上俄羅斯放風指跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議，美股造好，道指飈升1627點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開208點，大市上試24000點水平。

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【09：32】ATM 3股向上，阿里巴巴 （09988） 升1.4%，重上190元水平；騰訊 （00700） 升1%；美團點評 （03690） 升2.1%。

【09：28】內地3大股指高開，上證升1.6%；深證升2%；創業板升2%。

【09：26】金價升穿1700美元水平，招金 （01818） 升3.6%；中國黃金 （02099） 升2.2%；SPDR金ETF （02840） 升1.7%。

【09：25】神州租車 （00699） 復牌高開15.8%，開報2.27元。

【09：20】恒生指數高開343點，開報24093點。

滙豐 （00005） 升2.2%，開報39.8元，試上40元大關；騰訊 （00700） 升1.6%，開報387.6元。中移動 （00941） 升0.5%；港交所 （00388） 升1.5%；友邦 （01299） 升1.9%。

【09：16】人民幣中間價報7.0939，上調165點子。

【09：14】即月期指開報24030點，升290點或1.2%，高水281點。

【09：00】內地股市復市，富時中國A50指數期貨開盤升0.86%。

【08：35】亞股早段向上，日經225指數報19113點，升537點或2.9%；南韓KOSPI指數報1827點，升近2%。

【08：26】道指期貨升144點，報22632點。恒指黑期升約420點，報24153點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報39.42元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報387.12美元，升1.5%。

【07：50】神州租車 （00699） 公布，表示並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。股份今早復牌。

神州租車︰無持有瑞幸咖啡美國存託股份或其他證券 無業務往來

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【07：00】道指全日曾升1730點至高見22783點，最終升1627點，報22679點，升幅7.7%；標指升175點，報2663點，升幅7%；納指升540點，報7913點，升幅7.3%。

港股ADR收報23958點，升208點或0.9%；恒指夜期收報23966點，升226點8或近1%。

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責任編輯︰梁浩碩