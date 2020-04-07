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神州租車︰無持有瑞幸咖啡美國存託股份或其他證券　無業務往來

金融經濟 07:49 2020/04/07

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神州租車︰無持有瑞幸咖啡美國存託股份或其他證券　無業務往來

神州租車 （00699） 早前受瑞幸咖啡（美︰LK）財務數據造假事件拖累，股價一度大跌7成，並臨時停牌。神州租車公布，表示神州租車並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。股份今早復牌。

神州租車中途停牌曾瀉7成　大股東陸正耀亦為瑞幸咖啡大股東

神州租車稱，公司致力於建立並維持有效的風險管理及內部控制制度。盡管陸正耀為瑞幸咖啡股東及主席，已於2016年4月辭任神州租車首席執行官職位並改任非執行董事。此後彼並無參與集團的日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於2015年起不再於神州租車擔任部門總監一職。神州租車指，集團與金融機構的業務關係及營運保持正常。

神州租車股價4月3日急瀉7成，破底低見1.2元，其後中途停牌，股價停牌前報1.96元，跌54%。

瑞幸咖啡自曝財務數據造假，股價重挫。瑞幸調查顯示，首席營運官及部分下屬從2019年第二季度起涉及不當行為，與偽造交易相關的銷售額約22億元人民幣。翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，按年增長5.4倍。

【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS

【中國星巴克】瑞幸陸正耀回應：公司跑得太快　涉事高管及員工已停職

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