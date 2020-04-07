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道指飈升1627點港股ADR升208點　紐約期油跌8%紐約期金升48美元

金融經濟 07:26 2020/04/07

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道指飈升1627點港股ADR升208點　紐約期油跌8%紐約期金升48美元

道指飈升1627點
美股造好，新冠肺炎病例增長放緩，市場憧憬疫情快將見頂，加上俄羅斯放風指跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議，道指全日曾升1730點至高見22783點，最終升1627點，報22679點，升幅7.7%；標指升175點，報2663點，升幅7%；納指升540點，報7913點，升幅7.3%。

港股ADR升208點
港股ADR收報23958點，升208點或0.9%；恒指夜期收報23966點，升226點8或近1%。

紐約期油跌8%
油組跟俄羅斯等盟友將原定周一舉行的會議延後至周四，油價下跌，紐約期油收報26.08美元，跌2.26美元或8%；布蘭特期油收報33.05美元，跌1.06美元或3.1%。

美滙指數曾升近至101水平
美滙指數4連升，曾升至近101水平，現報100.79。
歐元兌美元報1.0794；美元兌日圓報109.14。英國首相約翰遜新冠肺炎病情惡化轉入深切治療部，英鎊兌美元報1.2223。

美國10年期債息報0.678厘。

紐約期金升2.9%
新冠肺炎確診病例增長雖初見放緩，資金繼續流入金市避險，紐約期金收報1693.9美元，升48.2美元或2.9%，現貨金於1722美元水平。

責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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