【美股收市】尾市急飈逾1700點 道指收市升1627點

美股臨收市前10分鐘急飈逾1700點至全日高位，收市仍升逾1600點，新冠肺炎的環球和美國病例增長周日雙雙放緩，市場憧憬疫情快將見頂，風險胃納隨之有所提振；俄羅斯放風指，跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議，兩大利好鼓舞道指走高，重磅股波音（Boeing，美：BA）勁升逾19%，多隻科技股揚升。英國首相約翰遜病情惡化，現時轉入深切治療部，英鎊滙價跌。

道指全日曾升1730點至高見22783點，本港今晨4時，道指升1627點，報22679點，升幅7.7%；標指升175點，報2663點，升幅7%；納指升540點，報7913點，升幅7.3%。

標指11個板塊全綫造好，資訊科技股漲逾8.7%最亮麗，公用股升逾7.8%，非必需消費品、原材料、金融、房地產、工業及房地產股漲逾7%。

資金持續湧向美元，加上日本即將頒布緊急狀態，令日圓受壓，進一步推高美元。美滙指數曾升0.4%，高見100.93，尾市升幅收窄至0.2%；歐元持平，報1.0799美元；日圓跌0.6%，報109.15兌1美元，每百日圓兌7.1012港元。

英鎊尾市跌0.2%，報1.2246美元，全日曾跌0.5%至低見1.221美元，英國首相約翰遜約十天前確診武漢肺炎，一直留在家中隔離，但高燒不退，昨天入院再檢查。首相府發言人表示，約翰遜已指派外相藍韜文暫時替代他主持政務。

確診病例增長初見放緩，部分避險資金離開美債，美債價跌息升，10年債息升7.5點子，報0.6698厘。債息向上，利好金融股，道指成分股中，美國運通（American Express，美：AXP）升近14%，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）漲7.7%和6.4%。威士卡（Visa，美：V）亦大升11.6%。

能源股亦向好，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）一度漲4%和7.8%，主要受到俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）的言論鼓舞。

德米特理耶夫接受CNBC訪問。他稱，整個市場都明白，減產協議十分重要，會帶來重大穩定。被問到沙特及俄羅斯能否在本周達成某種協議，他稱情況非常正面，直指非常非常接近達成協議，強調俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦曾稱減產協議重要。

郵輪及旅遊股集體大漲，嘉年華郵輪（Carnival Corp，美︰CCL）大漲20%，皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean International，美︰RCL）急升逾21%，永利度假村（Wynn Resorts，美︰WYNN）漲逾16%。

油價遏止早段達11%的跌幅，原因是石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）跟俄羅斯等盟友把原定周一舉行的會議，突然延後至周四，讓市場仍有所顧慮。

Fundstrat研究部主管Tom Lee認為，最新數據顯示，紐約州疫情可能比州長科莫樂觀的預測更快見頂。他說，由於美國醫療危機的能見度改善，而且市場或會預期全國疫情亦見頂，所以買家正佔盡上風。

