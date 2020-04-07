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【美股午市】道指漲逾1200點 金融股旅遊股急彈

環球經濟金融 01:25 2020/04/07

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美股午市維持漲逾千點升勢，新冠肺炎的環球和美國病例增長周日雙雙放緩，市場憧憬疫情快將見頂，風險胃納隨之有所提振；俄羅斯放風指，跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議，兩大利好鼓舞道指曾彈逾1200點。日圓滙價及美債價跌。

道指早段曾升1222點，本港今晨1時10分，升1203點，報22255點；標指及納指升138及410點，報2626及7783點；Stoxx歐洲600指數收市升3.7%。

標指11個板塊全綫造好，公用股升7.9%表現最佳，原材料升7.2%，房地產、資訊科技，非必需消費品、工業及金融股漲逾6%。

資金持續湧向美元，加上日本即將頒布緊急狀態，令日圓受壓，進一步推高美元。美滙指數最多曾升0.4%，高見100.93，午市升幅收窄；歐元持平，報1.0801美元；日圓跌0.5%，報109.06兌1美元，每百日圓兌7.1079港元。

確診病例增長初見放緩，部分避險資金離開美債，美債價跌息升，10年債息午市升7點子，報0.6682厘。債息向上，利好金融股，道指成分股中，美國運通（American Express，美：AXP）曾升13.3%，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）曾漲7.6%和8.3%。

能源股亦向好，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）一度漲3.5%和4.7%，主要受到俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）的言論鼓舞。

德米特理耶夫接受CNBC訪問。他稱，整個市場都明白，減產協議十分重要，會帶來重大穩定。被問到沙特及俄羅斯能否在本周達成某種協議，他稱情況非常正面，直指非常非常接近達成協議，強調俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦曾稱減產協議重要。

周末全球確診病例增加，但增速比最近幾周有所放緩，美國總統特朗普稱有迹象顯示美國疫情已開始趨於穩定，並表示他仍在考慮重啟美國經濟。

郵輪及旅遊股集體大漲，嘉年華郵輪（Carnival Corp）大漲29%，皇家加勒比郵輪急升逾23%，永利度假村漲逾20%。

Oppenheimer & Co首席投資策略員John Stoltzfus表示，市況仍繫於疫情發展，以及商業活動需要多久才能回復正常，他預期市場將繼續在恐懼、技術因素及美好期望混合中運行，基本因素被病毒所引發的不確定性所籠罩。

紐約油價遏止早段達11%的跌幅，原因是石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）跟俄羅斯等盟友把原定周一舉行的會議，突然延後至周四，讓市場仍有所顧慮。

英鎊先跌後反彈，曾跌0.5%至低見1.221美元，暫升0.3%報1.2304美元，英國首相約翰遜確診感染新型冠狀病毒十天後，目前在醫院接受檢查，將由外相藍韜文代表，主持當地周一的政府抗疫會議。
 

疫情 美股 普京 約翰遜 特朗普 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美國運通（American Express，美：AXP）

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