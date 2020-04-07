【新冠肺炎】呼吸機應該如何分配　只由數據決定？

不少人認為意大利的新冠肺炎疫情之所以死亡率超過12%，是因為它的人口嚴重老化，有23%國民是超過65歲的長者；而眾所皆知，這個病毒對長者特別不利：根據內地數字，50歲或以上的死亡率達1.3，80歲以上的更飈升10多倍至14.8%。

可是，全球人口老化大國，意大利僅排第二位，首位的日本，新冠平均死亡率只略高於2%，是意大利的三分一。除了因為長者大多有長期疾病之外，相信問題是出於意大利的資源分配，即因應不同年齡和健康狀況，得到的治療資源有別。

意大利醫學組織SIAARTI在三月中發出指引，表示在此非常時期，深切治療部資源緊絀的情況下，基本原則是拯救生存機會較大及壽命較長的病人，而非先到先治癒，資源編配的優先次序非常明顯。

美國哈佛大學醫學院幾位教授於三月下旬也在《新英倫醫學雜誌》（NEJM）聯合撰文，題為〈在大流行下呼吸機的分配——最艱巨的分流任務〉，引述美國疾控中心的估計，全國將有240萬至2,100萬人可能會因新冠疫症而住院，以意大利的經驗，10至25%病患需要使用呼吸機，因此可以肯定全美的10多萬部呼吸機嚴重不足。



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哪誰可使用這些續命資源？他們建議應該由無需負責治理這些病患的「分流委員會」作客觀分析去決定配給。委員會要剔除誰可受惠，其中以三個條件審視病人：

（1）情況是否不可逆轉；

（2）死亡機率；

（3）反覆評估情況是否有改善。

如此一來，直接負責治療的醫護就不用左右為難，也緩減他們的心理負擔。不過，這依然牽涉的道德問題，令我不禁想起早前熱議的無人駕駛問題：無人駕駛汽車涉及傷亡時，例如無可避免要撞向行人，司機應該如何反應：在年輕人和長者之間、富豪和窮人之間，誰要失掉生命？司機自己、乘客和路人誰較重要？



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早前科學期刊《自然》刊載了名為《機器倫理》的調查，目的是想了解駕駛者遇上事故時的決策，以作為無人駕駛的倫理規範。面對長者和小孩，全球200多萬人的回應中，北美及有基督教背景的歐洲國家明顯傾向犧牲長者。但如果你思考的是家中至親，情況會否有異？我對此沒有肯定的答案，這樣的難題實在需要整個社會廣泛的討論，才有望謀求共識。