  • 21°C
香港時間 : 2020407日 (二) 12:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【高銀賣地】高銀金融接受出售啟德住宅地要約　升35%後升幅急回（第二版）

金融經濟 11:26 2020/04/07

分享：

高銀金融 （00530） 成功「甩手」啟德跑道住宅地皮，雖然未透露作價，高銀金融今日股價一度升35%，惟反覆轉弱，至上午11時20分，高銀金融暫報1.64元，升幅收窄至16%，成交逾1.4億元。

高銀金融表示，上月19日收到一間具規模的從事房地產發展等綜合業務的公司有條件要約，有關全面收購旗下一間持有啟德跑道區4B區4號住宅地皮的間接全資附屬公司。

高銀金融指，已接受要約，正與有關方面就該建議交易的合規事宜進行諮詢工作，將於適當及必要時候另行再作公布，惟公告未有披露金額。有關地皮為高銀金融於2018年夥主席潘蘇通以89.06億元投得，雙方各佔60%及40%業權。

高銀金融去年在修例風波期間撻訂啟德商業地皮，如今出售另一住宅地後，退出啟德發展區投資。

（第二版加入股價）

相關文章：

【高銀再棄地】高銀洽售啟德住宅地　去年修例風波期間撻啟德商業地王

【高銀棄地】撻訂啟德地流標 高銀清盤投標公司 避億元計賠償

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l

香港股票 地產 潘蘇通 金融 收購 高銀 啟德 高銀金融（00530）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴
【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴
【口罩供應】3間供應商下午2時預售口罩 最平2.5元一個
【口罩供應】3間供應商下午2時預售口罩 最平2.5元一個
【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）