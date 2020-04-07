【高銀賣地】高銀金融接受出售啟德住宅地要約　升35%後升幅急回（第二版）

高銀金融 （00530） 成功「甩手」啟德跑道住宅地皮，雖然未透露作價，高銀金融今日股價一度升35%，惟反覆轉弱，至上午11時20分，高銀金融暫報1.64元，升幅收窄至16%，成交逾1.4億元。

高銀金融表示，上月19日收到一間具規模的從事房地產發展等綜合業務的公司有條件要約，有關全面收購旗下一間持有啟德跑道區4B區4號住宅地皮的間接全資附屬公司。

高銀金融指，已接受要約，正與有關方面就該建議交易的合規事宜進行諮詢工作，將於適當及必要時候另行再作公布，惟公告未有披露金額。有關地皮為高銀金融於2018年夥主席潘蘇通以89.06億元投得，雙方各佔60%及40%業權。

高銀金融去年在修例風波期間撻訂啟德商業地皮，如今出售另一住宅地後，退出啟德發展區投資。

（第二版加入股價）

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