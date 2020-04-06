摩通CEO警告：或出現與08年類似的大衰退 警告有機會暫停派息

▲ 摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，預計新冠肺炎疫情將會觸發經濟嚴重衰退。

由新型冠狀病毒疫情引發的環球經濟危機正逐步蔓延。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，預計新冠肺炎疫情將會觸發經濟嚴重衰退，金融體系亦會出現與2008年相似的壓力。他又警告，在最惡劣情況下，摩通不排除會暫停派息，市場憂慮是否埋下美資行停派息的伏線。

Dimon上月接受緊急的心臟手術後重返工作崗位，外電引述其向股東發信指，疫情發展至今遠超監管機構一向採取的壓力測試，直言難以預測未來發展，「但至少可以預計將會出現經濟衰退及類似08年金融危機的壓力」，而摩通亦不能獨善其身。

他在信中續指，預期今年受疫情影響，摩通盈利將會大幅減少。在最極端的惡劣情況下，他警告，摩通亦有可能會通過暫停派息，以維持足夠資本。事實上，摩通近年一直持續加派息，增至最新每股中期息達到90美仙。

此前，繼歐央行及英倫銀行要求當地銀行一刀切，停止分發股息後，外電報道包括花旗、摩根士丹利及高盛等美資，向聯儲局力爭維持原定股息分發。

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