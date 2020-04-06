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【滙豐不派息】資金換馬高息銀行股 滙證點名力薦4優質股

金融經濟 22:12 2020/04/06

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滙豐證券指，自從歐央行要求銀行停派息後，投資者對股息政策的可持續性的憂慮日增。（陳靜儀攝）

英倫銀行介入阻銀行派發股息，觸發滙豐控股 （00005） 破天荒暫停派息，除惹小股東及財金官員批評，亦令市場重新審視高息股股息政策的持續性。券商滙證指，評估後推薦建行 （00939） 、工行 （01398） 、招行 （03968） 及中銀香港 （02388） 四股的股息政策最穩定。

滙豐證券發報告指，自從歐央行要求銀行停派息後，投資者對股息政策的可持續性的憂慮日增，因此特別循內銀及本地銀行股的資本水平等指標，推薦建行、工行、招行及中銀香港，形容是所覆蓋的大中華金融股當中，股息政策可預見度最高。

事實上，自滙豐宣布停派息當日起，中銀香港及個別本地銀行股就連日受資金追捧，有分析員亦表示，偏向相信有資金換馬流入其他高息金融股。

滙豐上周三（1日）因要配合英倫銀行要求，宣布剎停原訂分派的2019年末期息，同時今年底前不會發放中期息，股價連日受壓累挫12%，直至昨日終於出現反彈，最多曾升逾3%挨近40元關。渣打 （02888） 亦反彈4.3%。

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