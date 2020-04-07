  • 21°C
香港時間 : 2020407日 (二) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐不派息】善用Covered Call期權　滙豐最多可自製22厘息率？

金融經濟 09:15 2020/04/07

分享：

如若投資者目前仍持有滙豐，又不欲低位沽貨，可以考慮透過掩護性認購期權方式增加收入，變相自製息率。

滙豐 （00005） 上星期受制英倫銀行要求，取消派發高達9厘的息率，令一眾意欲收息的股東震驚。如若投資者目前仍持有滙豐，又不欲低位沽貨，可以考慮透過掩護性認購期權（Covered call）方式增加收入，變相自製股息，如若滙豐股價一直受制40元關，最多可收22厘息。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集2%股權 發起人：不排除任何升級行動（第二版）

相關文章：【滙豐不派息】想短炒滙豐？明日有一好消息！

相關文章： 【滙豐不派息】摩通：收息別撈滙豐渣打　工中建農更可取

所謂掩護性認購期權，即投資者持有正股同時，沽出該股認購期權以收取期權金（premium）。如若正股股價未能升穿股認購期權的行使價，投資者的期權金便「袋袋平安」；相反若正股股價升穿行使價，投資者便有機會要以上述行使價沽出正股，變相限制回報。

以昨日（4月6日）收市資料為例，假若投資者按滙豐收市價38.95元買貨，並同時在40元心理關口沽出即月認購期權，可收取每股0.72的期權金，倘滙豐此後股價及引伸波幅無大變動，投資者每月作相同操作，一年每股期權金約為8.64元，變相自製了22.2厘息率。另外，若認購期權的行使價愈高，期權金收益便愈低。

相關文章：【原油價格戰】期油ETF熱炒 應該長揸嗎？

當然，採用期權策略並非全無風險，假若滙豐本月底即時升穿40元，投資者需以每股40元沽出滙豐予認購期權買家，即回報便限制了在每股0.72元（未計手續費、佣金等），以及由38.95元升至40元的股價升幅，合共每股1.77元。

值得注意的是，滙豐股價一旦跌價的話，投資者有機會「賺息蝕價」，若要同時保障下跌風險，需另外買入認沽期權，即由掩護性認購期權策略，轉為固定波幅策略（Collar） 。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 滙豐控股（00005） 期權 派息 英倫銀行 行使價 沽出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」
【口罩供應】3間供應商下午2時預售口罩 最平2.5元一個
【口罩供應】3間供應商下午2時預售口罩 最平2.5元一個
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴
【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）