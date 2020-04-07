【滙豐不派息】善用Covered Call期權　滙豐最多可自製22厘息率？

▲ 如若投資者目前仍持有滙豐，又不欲低位沽貨，可以考慮透過掩護性認購期權方式增加收入，變相自製息率。

滙豐 （00005） 上星期受制英倫銀行要求，取消派發高達9厘的息率，令一眾意欲收息的股東震驚。如若投資者目前仍持有滙豐，又不欲低位沽貨，可以考慮透過掩護性認購期權（Covered call）方式增加收入，變相自製股息，如若滙豐股價一直受制40元關，最多可收22厘息。

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所謂掩護性認購期權，即投資者持有正股同時，沽出該股認購期權以收取期權金（premium）。如若正股股價未能升穿股認購期權的行使價，投資者的期權金便「袋袋平安」；相反若正股股價升穿行使價，投資者便有機會要以上述行使價沽出正股，變相限制回報。

以昨日（4月6日）收市資料為例，假若投資者按滙豐收市價38.95元買貨，並同時在40元心理關口沽出即月認購期權，可收取每股0.72的期權金，倘滙豐此後股價及引伸波幅無大變動，投資者每月作相同操作，一年每股期權金約為8.64元，變相自製了22.2厘息率。另外，若認購期權的行使價愈高，期權金收益便愈低。

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當然，採用期權策略並非全無風險，假若滙豐本月底即時升穿40元，投資者需以每股40元沽出滙豐予認購期權買家，即回報便限制了在每股0.72元（未計手續費、佣金等），以及由38.95元升至40元的股價升幅，合共每股1.77元。

值得注意的是，滙豐股價一旦跌價的話，投資者有機會「賺息蝕價」，若要同時保障下跌風險，需另外買入認沽期權，即由掩護性認購期權策略，轉為固定波幅策略（Collar） 。

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