【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS

▲ 瑞幸董事長陸正耀涉及5.18億美元借貸違約。

瑞幸咖啡（美︰LK）財務造假案再起風波，據一份交易文件顯示，瑞幸董事長陸正耀旗下Haode Investment Inc.因涉及5.18億美元（相當於約40億港元）的孖展借貸違約，遭債權人「斬倉」，擬強制出售最多7635萬股瑞幸ADS，按現價5.14美元計，該筆股份總值約3.92億美元（相當於30億港元）。

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文件披露，瑞幸高管共向該貸款方質押了9544.5萬股A類普通股，及5.15億股B類普通股，當中包括首席執行官錢治亞亦有透過家族信託基金旗下實體，向該貸款方質押的股份。貸款方已委托瑞信（Credit Suisse）新加坡分行處理強制執行商關事誼。

為了履行強制執行，借款人或會將公司的B類普通股轉換為ADS。若所有質押股份全數售出，陸正耀於瑞幸的投票權不會減少，但是錢治亞的權益及投票權益將大大減少。

質押股份數量超過早前渾水報告披露

沽空機構渾水於今年初發表的報告中，已質疑瑞幸高層質押了49%所持的股票，該批股票以當時的股價計算價值達25億美元（約194億港元）。

根據渾水所提供的資料，瑞幸大股東、董事長陸正耀持有約6060.6萬股ADS，當中約1818萬股已被質押；首席執行官錢治亞持有3906萬股ADS，當中約1826萬股被質押；陸正耀的姐姐Wong Sunying則持有約2461萬股ADS，全數均已質押，亦即合共約6105萬股瑞幸ADS被質押。

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