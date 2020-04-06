  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 21:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】貨運遲、需求跌　鞋業：今年勢弱不樂觀

商業 21:27 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情持續惡化，全球大規模爆發，影響生產零售的供應鏈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續惡化，全球大規模爆發，影響生產零售的供應鏈。香港鞋業（1970）總會主席梁日昌表示，美國疫情未明朗，貨運成本較以往升30%，所需時間亦更長。例如正常3日內已經運到美國，目前一星期過去仍滯留在英國，情況未明。他續指，很多顧客的訂單已取消或延期。而正常4月份所有訂單已「走貨」，現時則延後至最快6月尾。

【新冠肺炎】貿發局推3個月免費計劃　助初創應對疫情、擴展市場

梁認為4月份的情況不樂觀，「今年個勢都好弱」。他續指，即使5月起回復正常，「業界在兩個月內，出盡全力追半年的訂單」，預計今年上半年的訂單和生意額，亦會下跌30%至40%；而零售商存貨積壓、無需入新貨，預料生產商在下半年亦錄跌幅，但實際跌幅未明。

【全球大流行】疫情致亞馬遜Prime Day需延期　估計損失約7.8億

物流出現延遲及需求下跌，連帶拖累廠商的經營。梁坦言，業界正面臨現金流壓力，而廠房無需員工生產，亦有裁員情況。不過，中國目前限制解僱員工數目，每月只可裁減10%員工。廠房為減輕經營壓力，現減少員工開工時間。

【Home Office】員工在家工作　企業須予信任

記者：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【全球大流行】民眾留家避疫　拼圖遊戲銷量大增
今日
【全球大流行】民眾留家避疫　拼圖遊戲銷量大增
【新冠肺炎】貿發局推3個月免費計劃　助初創應對疫情、擴展市場
今日
【新冠肺炎】貿發局推3個月免費計劃　助初創應對疫情、擴展市場
【全球大流行】 疫情下勤洗手　一文看清趣怪吸like洗手歌（多片）
今日
【全球大流行】 疫情下勤洗手　一文看清趣怪吸like洗手歌（多片）
【疫市營商】Nespresso推3款新口味咖啡粉囊　每筒10粒49元
今日
【疫市營商】Nespresso推3款新口味咖啡粉囊　每筒10粒49元
疫情 裁員 零售 香港 英國 中國 美國 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【口罩供應】同舟口罩免費派DSE考生　BFE+PFE超95%（附領取連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝
【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝
【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨
【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨
【口罩供應】PrimeHK生產BFE≥95%、PFE≥95%口罩　4月6日網上預售
【口罩供應】PrimeHK生產BFE≥95%、PFE≥95%口罩　4月6日網上預售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【新冠肺炎】疫市重挫生意　美容業：只封個別行業構成不公
【新冠肺炎】疫市重挫生意　美容業：只封個別行業構成不公
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤