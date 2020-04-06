【疫市營商】貨運遲、需求跌　鞋業：今年勢弱不樂觀

▲ 新冠肺炎疫情持續惡化，全球大規模爆發，影響生產零售的供應鏈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續惡化，全球大規模爆發，影響生產零售的供應鏈。香港鞋業（1970）總會主席梁日昌表示，美國疫情未明朗，貨運成本較以往升30%，所需時間亦更長。例如正常3日內已經運到美國，目前一星期過去仍滯留在英國，情況未明。他續指，很多顧客的訂單已取消或延期。而正常4月份所有訂單已「走貨」，現時則延後至最快6月尾。

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梁認為4月份的情況不樂觀，「今年個勢都好弱」。他續指，即使5月起回復正常，「業界在兩個月內，出盡全力追半年的訂單」，預計今年上半年的訂單和生意額，亦會下跌30%至40%；而零售商存貨積壓、無需入新貨，預料生產商在下半年亦錄跌幅，但實際跌幅未明。

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物流出現延遲及需求下跌，連帶拖累廠商的經營。梁坦言，業界正面臨現金流壓力，而廠房無需員工生產，亦有裁員情況。不過，中國目前限制解僱員工數目，每月只可裁減10%員工。廠房為減輕經營壓力，現減少員工開工時間。

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記者：馬意文

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