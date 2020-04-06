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【美股開市】道指彈1000點 憧憬疫情見頂+減產協議將至

環球經濟金融 21:58 2020/04/06

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新冠肺炎的環球和美國病例增長在周日雙雙放緩，市場憧憬疫情快將見頂；俄羅斯放風指，跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議。兩大利好，鼓舞美股，周一開市向上，道指最多彈1023點，重上22000點關。

能源股向好，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）漲1.8%和1.2%，主要受到俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）的言論鼓舞。他受訪時稱，俄羅斯跟沙特非常非常接近達成協議。

【油價大戰】俄主權基金放風 沙俄「非常非常接近」共識

【油價大戰】惠譽：倘OPEC+談判無果 油價恐冧至個位數

紐約期油和布蘭特期油在亞洲交易時段最多挫10.8%和12%，也一度受到言論鼓舞，跌幅顯著收窄。但石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）周一會議突然延後至周四，讓市場仍有所顧慮，兩油分別跌3.5%和2%。

確診病例增長初見放緩，部分避險資金離開美債，美債價跌息升，10年美債息最多升7點子，報0.6682厘。債息向上，利好金融股，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）漲7%和7.6%。

資金持續湧向美元，加上日本即將頒布緊急狀態，令日圓受壓，進一步推高美元。美匯指數最多升0.4%，報100.93；歐元曾跌0.3%，報1.0769美元；日圓最多跌0.8%，報109.38兌1美元。

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