【美股早市】道指彈1000點 憧憬疫情見頂+減產協議將至

新冠肺炎的環球和美國病例增長在周日雙雙放緩，市場憧憬疫情快將見頂；俄羅斯放風指，跟沙特阿拉伯在減產方面「非常非常接近」達成協議。兩大利好，鼓舞美股，周一開市向上，道指重上22000點關，最多彈1124點，高見22176點。

能源股向好，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）漲2%和2.4%，主要受到俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）的言論鼓舞。他受訪時稱，俄羅斯跟沙特非常非常接近達成協議。

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紐約期油和布蘭特期油在亞洲交易時段最多挫10.8%和12%，也一度受到言論鼓舞，跌幅顯著收窄。但石油輸出國組織及盟友（OPEC＋）周一會議突然延後至周四，讓市場仍有所顧慮，兩油跌幅在美股開市後漸見擴大，分別跌6.1%和3.1%。

確診病例增長初見放緩，部分避險資金離開美債，美債價跌息升，10年美債息最多升7點子，報0.6682厘。債息向上，利好金融股，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）升5.5%和5.2%。

資金持續湧向美元，加上日本即將頒布緊急狀態，令日圓受壓，進一步推高美元。美匯指數最多升0.4%，報100.93；歐元曾跌0.3%，報1.0769美元；日圓最多跌0.8%，報109.38兌1美元。

美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）則對美國經濟前景大感憂慮。她受訪時表示，美國經濟正處於「絕對令人震驚」的衰退困境，而當前數據尚未反映出實際情況。耶倫預期，失業率可能會升至13%，第二季國內生產總值（GDP）更可能下跌30%。