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【疫市商機】居家娛樂需求激增　拼圖電子遊戲大賣

環球政經 21:13 2020/04/06

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新冠肺炎疫情肆虐美國，多地實施居家隔離令，竟令美國人對拼圖的需求大增。遊戲產品製造商Ravensburger表示，在過去兩周，該公司在美國的拼圖銷售額按年飆升3.7倍，平均每分鐘售出近20套，為該公司自1883年創立以來首次。

對於拼圖需求激增的現象，美國經濟學家威廉姆斯（Anne Williams）稱，在經濟不穩定的時期，美國人藉玩拼圖遊戲來緩解壓力的情形並不少見，像是在經濟大蕭條時期，也曾出現過同樣情況。他解釋，人們覺得經濟和生活失控，拼圖是一個讓他們認為可以控制並戰勝的挑戰。

居家娛樂需求大增下，受惠的亦有電子遊戲製造商，任天堂（Nintendo）最新推出的《動物森友會》系列，在日本發行3天賣出超過180萬套，更帶動遊戲主機Switch出現供不應求的現象。中國工廠停擺，這款遊戲機亦被迫延遲生產，因而在日本等地缺貨、掀起炒風，二手Swtich的網路拍賣價上周一度升至3萬8千多日圓，較官方價格2萬9千多日圓還要貴。

另外，動視暴雪（Activision Blizzard）推出的《決勝時刻：現代戰域》（Call of Duty: Warzone）也在10天內吸引了3000萬名玩家，呈現爆炸式增長。

有分析師認為，當現實世界受限時，遊戲中的虛擬世界便成為結識朋友的社交場所，雖然許多主要市場暫停遊戲零售，整體銷售可能受負面影響，但受益於封鎖措施，一些線上遊戲在疫情期間將得到發展，電玩市場可能受短期提振。

遊戲 武漢肺炎 零售 經濟

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