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從《動物森友會》看港人置業夢

分析 21:52 2020/04/07

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疫情禁聚下，居家遊戲《動物森友會》成近期港人追捧對象，捉蟲、釣魚、劈樹，與遊戲內商人交易賺錢，甚至網上連綫與友人交換傢俬、花種子、果樹等，儼如於遊戲世界開始新生活。然而，故事推進卻與香港人做樓奴相似！

  • 置業負擔能力仍偏緊，家庭不消費近18年才買得起樓
  • 新界區二手3月最少錄逾1,600宗買賣，按月增近六成
  • 疫市加經濟不明朗因素，入市前應計好數

 
《動物森友會》遊戲角色狸克會建議玩家借貸建屋，並透過日常勞動、交易去還債供樓；當完成供樓後，狸克再建議玩家借貸換樓「住大啲」……


遊戲中置業換樓相對簡單，回歸現實，香港置業夢仍是一件難事。據金管局最新報告指出，去年第4季的樓價與收入比率達17.9，置業負擔仍偏緊，即家庭不吃不喝近18年才買得起樓；用以量度按揭供款人還款能力的「收入槓桿比率」去年第4季為80.9%，仍遠高於其長期平均值50%。


事實上，近期樓價雖回落，惟二手上車盤仍徘徊在400餘萬至500餘萬水平，假設承造9成按揭，單單首期亦要40餘萬至50餘萬，還未計算印花稅、律師費等支出，故難以單靠打工簡單置業，家人資助更成為年輕港人置業常見的現象。

【失業點供樓？】理財顧問倡預留半年儲備應急 提取保費現金+還息不還本

置業負擔能力仍偏緊 家庭不消費近18年才買得起樓
即使置業成功，不少港人組織家庭生兒育女，對居所面積及環境有新追求，自然亦要換樓，例如近日有將軍澳公屋業主以428萬賣出單位，以595萬元換入同區居屋。


本地疫情由1月底出現，至今約2個多月，惟本地樓市未如零售、飲食、旅遊等行業影響大，反而仍有不少港人趁勢入市。新盤市場上月錄逾890伙買賣，按月增1.5倍；二手方面，中原數據顯示3月錄3,025宗登記成交，月增27%，前綫代理數據顯示新界區3月最少錄逾1,600宗二手買賣，當中將軍澳佔約270宗、元朗區亦錄逾200宗。


無論在現實中或遊戲中，可見港人疫市追求置業夢。事實上，遊戲輸掉或投資失誤，玩家可移除存檔重新開始。惟始終現實並非遊戲，近月失業率回升，多個行業陸續裁員，疫情持續影響經濟下，不明朗因素仍大，有意疫市執平貨的買家須多加留意！
 

記者：梁子謙

欄名 : 樓市分析

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