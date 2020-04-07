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【新冠疫情】健康後生仔都病死？ 病毒學家拆解

環球社會熱點 08:08 2020/04/07

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新型冠狀病毒給外界的印象是針對老弱，年紀大、本身患病的感染者死亡率確實較高，但死者當中，亦有較年輕患者，如中招醫護就不乏年輕人。年輕人身壯力健，抵抗力強，為何仍會輕易被新冠病毒打倒？有病毒學家指出，這可能與部分人身上的基因有關。

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英國帝國倫敦學院（Imperial College London）病毒學家斯金納（Michael Skinner）表示，部分人身上可能擁有特別的基因組，使身體對病毒有較壞的反應。

類似情況可見於單純皰疹病毒( herpes simplex virus, HSV），一般會導致出現冷皰疹（cold sore），但部分人可能有變異，影響他們中樞神經系統中的TLR3細胞受體，令他們難對抗病毒影響，可能出現單純皰疹病毒腦炎（herpes simplex encephalitis）。

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斯金納表示，部分對新冠病毒脆弱的人士，身上可能亦有這種問題，以至一旦受感染，便會出現嚴重的併發症。

另外，醫學界有專家相信病情輕重與病毒數目有關，英國倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine；LSHTM）專家Edward Parker稱，中國相關報告顯示，若患者身上的病毒載量（viral load）較高，症狀則較嚴重，情況與沙士（Sars）及流感相似。

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編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見。

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