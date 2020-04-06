中銀人壽：首季新造保費按年增雙位數 封關影響次季浮現

▲ 中銀人壽執行總裁鄧子平指，今年首季新造保險錄雙位數增長

香港保險銷售去年下半年起受社會運動影響而轉弱，至今年首季再受新型肺炎進一步打擊。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，在延期年金等產品銷售帶動下，公司今年首季新造保費按年仍錄雙位數增長，但封關等措施造成的影響預期會於第二季浮現，而今年餘下季度業務表現要視乎疫情進展。

去年中銀人壽增長強勁，年度化保費升近5成至138億元，首次突破百億元，增幅跑贏市場的17.4%；其市佔率亦提高至11%，市場排名第五。

內地客方面，鄧子平稱其只佔公司整體客戶11%至12%，影響有限。他又指，內地客保單在疫情發生之前已略見回落，反映內地客對香港保險看法改變，相信即使疫情過去，今年內地客保單亦難以複制去年上半年的強勁增長。

中銀人壽去年代理數目由年初的600多名，增加至約770個。中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘稱，今年會繼續招兵買馬增聘人手，冀團隊可儘快突破千人。

鄧子平又稱，集團有意將業務拓展至海外，相信疫情過後企業價錢將變得合理，集團會考慮入股或收購海外企業，亦會研究到當地開設分支。他又指，如非受疫情影響，進軍海外進度可有所加快，現希望今年內計劃會有進展。

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