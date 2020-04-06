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【口罩供應】同舟口罩免費派DSE考生　BFE+PFE超95%（附領取連結）

商業 20:05 2020/04/06

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同舟口罩宣布，由2020年4月6日至10日期間，只要提供到身為應屆DSE考生之證明，並填寫表格登記就可以免費領取同舟口罩一份 (每份10片)，名額1,000個。(同舟口罩Facebook圖片)

東方文具老闆羅家昌與太太設立港產「同舟口罩」（Unite Mask）於Facebook宣布，由2020年4月6日至10日期間，只要提供到身為應屆DSE考生之證明，並填寫表格登記就可以免費領取同舟口罩一份 (每份10片)，名額1,000個。如果超額登記，將會以先到先得形式送出。

【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝

【口罩供應】PrimeHK生產BFE≥95%、PFE≥95%口罩　4月6日網上預售
 
同舟口罩指，今次所送出的口罩，是為口罩機微調時候的出品，雖然表面摺線不平均，但對細菌及病毒過濾的功能，和最後成品完全一樣，希望大家不要介意這個別注版。
 
同舟口罩補充，今屆DSE考生除了要面對繁重的考試內容外，還要擔心有沒有足夠口罩應對疫情，團隊希望與應屆DSE考生同行，又指「考試重要但生命更緊要」。

【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
 
領取免費同舟口罩流程
1. 填寫表格：https://bit.ly/3bYsTGn
2. 上載應屆DSE考生之證明*
3. 選揀領取口罩嘅方法
*如果上載準考證的話，記住要刪去身份証號碼及相片嘅位置，只要顯示到姓名即可。
 
口罩規格
• 香港製造三層掛耳式外科口罩
• 符合歐美醫用口罩標準 (BFE, PFE>95%)
• 柔軟無痛耳掛
• 成人尺寸 (175mmx95mm)

責任編輯：朱悅瀅

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