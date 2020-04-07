以政策協同防範風險共振

新冠肺炎疫情仍在全球持續發酵，截至2020年4月5日，全球新冠肺炎累計確診超過120萬人。從疫情演化看，在空間上，全球並不存在疫情孤島，在時間上，一旦沒有及時干預，就只有感染時差之分。筆者認為，全球性的政策協同是應對公共衛生危機和經濟衰退風險組合的關鍵，主要經濟體政策制定者應通過有效的防控舉措避免疫情二次爆發，同時警惕「實體-金融-實體」形成自我強化的危機傳導閉環。

集體戰「疫」必然之選，政策協同力度有待提高。從過去2個多月的疫情演化可以明顯看出，在空間上，全球並不存在疫情孤島，在時間上，一旦沒有及時干預不同經濟體也只有感染時差之別。3月26日，在G20峰會上，主要經濟體領導人對於集體戰「疫」做出了積極承諾，其中關鍵的舉措之一就是啟動超過5萬億美元的財政刺激。自2014年歐債危機度過尖峰以來，歐元區、美國、中國、日本（G4）歷年的整體經濟增速均高於其他經濟體，是全球經濟名副其實的主動輪。從3月以來G4經濟體的主要政策舉措看，美、日和歐洲主要國家的財政刺激力度均超過GDP的10%，而中國也在政治局會議之後，明確了財政發力的重要信號。除了財政刺激外，其他領域的政策協同也十分必要，比如，在貨幣政策方面，全球新一輪寬鬆大潮已至，今年以來，全球央行累計降息近70次，將部分緩衝總需求的下滑；在保障全球供應鏈方面，也需避免在生產相互依賴的重要環節中出現明顯的「堵點」，確保關鍵物品和緊急物品的供給不受阻礙。

風險共振隱憂猶存，警惕「實體-金融」惡性循環。2月以來，隨着疫情在全球範圍內的蔓延，國際金融市場一系列堪稱「史詩級」的巨震頻繁出現，引發高度恐慌。應該警惕的是，隨着新冠疫情繼續演化，金融領域伴生風險已經兌現，時空疊加可能造成多市場風險共振。比如，受到疫情蔓延和大宗商品暴跌的衝擊，相關的高收益債市場出現利差急劇攀升的現象，由此開啟的金融風險與實體疲弱自我強化，疊加非金融風險的持續期延展，將增加實體企業部門的違約風險，從而形成「實體-金融-實體」自我強化的危機傳導閉環。因此，筆者認為，一方面主要經濟體政策制定者應通過有效的防控舉措避免疫情二次爆發，為金融市場留出修復調整的機會，另一方面如何避免全球性金融風險仍是主要金融當局2020年的重大使命。