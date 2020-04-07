【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠

▲ 華為P40 Pro早前被手機評份網站DxOMark評為「最強拍攝手機」，到底P40 Pro有幾勁，就讓記者實測一下。

華為（HUAWEI）於上月底在網上舉行發布會，推出全新旗艦5G手機HUAWEI P40系列，P40及P40 Pro亦正式於今（7日）在歐洲搶先發售。其中P40 Pro早前更被手機評份網站DxOMark評為「最強拍攝手機」，到底P40 Pro有幾勁，就讓記者實測一下。

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▲ P40 Pro是次採用Leica 4鏡頭設計（曾曉汶攝）

是次記者實測的是採用Leica 4鏡頭設計的高階手機P40 Pro，鏡頭包括了5000萬像素超感知廣角鏡頭、4000萬像素超廣角電影鏡頭、1200萬像素超感光長焦距鏡頭，以及 ToF 深度感測鏡頭。P40 Pro提供最大50倍數碼變焦，但當放大到20倍時，就會開始容易出現手震情況，畫質開始模糊。因此記者建議，若需放大到20至50倍時，可使用腳架協助支撐。

▲ 原圖比例（曾曉汶攝）

▲ 0.5倍變焦（曾曉汶攝）

▲ 5倍變焦（曾曉汶攝）

▲ 10倍變焦（曾曉汶攝）

▲ 20倍變焦（曾曉汶攝）

▲ 50倍變焦（曾曉汶攝）

而且，P40 Pro的景深模式最大可校至f/0.95大光圈，將前景突出模糊背景，但仔細看會認為模糊得相較突兀，轉用f/2.4光圈，背景會模糊得相較自然。拍照時，系統更會自動識別你的拍攝對象，調整照片的線條顏色。

▲ P40 Pro的景深模式最大可校至f/0.95大光圈，將前景突出模糊背景，但仔細看會認為模糊得相較突兀。（手機截圖）

▲ 轉用f/2.4光圈，背景會模糊得相較自然。（曾曉汶攝）

▲ 拍照時，系統更會自動識別你的拍攝對象，調整照片的線條顏色。（手機截圖）

憑大尺寸感光元件 以128分稱冠

是次華為P40 Pro採用的相機擁有兩個大尺寸感光元件，分別為1/1.28寸以及1/1.54寸，再配合人工智能（AI）技術，用家在昏暗環境下都可進行清晰夜間拍攝。P40 Pro亦因此被DxOMark以128分評為手機相機冠軍。

▲ 未開啓「夜景」功能，在低光情況下照片顏色依然鮮艷，雜訊不多。（曾曉汶攝）

▲ 開啓夜景功能拍攝後，可看見四周的事物都變得明亮。（曾曉汶攝）

記者嘗試在晚間進行測試，就算未開啓「夜景」功能，在低光情況下照片顏色依然鮮艷，雜訊不多。而開啓夜景功能拍攝後，可看見四周的事物都變得明亮。但值得注意的是，使用夜景功能拍照時，需維持4至6秒。所以若使用50倍數碼變焦，就更容易手震，有機會出現殘影。

▲ 使用夜間模式拍攝，需維持4至6秒，容易出現手震情況，影響畫質。（曾曉汶攝）

▲ 若使用50倍數碼變焦，就更容易手震，有機會出現殘影。（曾曉汶攝）

AI路人移除成功率低 除反光效果較出色

除此之外，P40 Pro亦主打兩項AI拍攝功能，分別為AI路人移除功能及去除反光功能。拍照時最怕有路人經過，影響照片構圖，P40 Pro的路人移除功就能一鍵「抹走」路人。不過記者多次嘗試，經常出現「未偵測到路人」一欄，嘗試10次只有2次成功移除路人。但相反，除反光功能效果卻相當出色，記者嘗試拍攝櫥窗內的零食，都能夠成功「抹走」記者的倒影。

▲ 記者多次嘗試，經常出現「未偵測到路人」一欄，嘗試10次只有2次成功移除路人。（手機截圖）

▲ 原圖

▲ 就算使用AI路人移除功能後，都未能完全移除到所有路人。

▲ 左圖為使用除反光功能後；右圖為原圖。（手機截圖）

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記者：曾曉汶

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