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【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？

科技 08:00 2020/04/07

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是次記者開箱的是搭載了6.58吋OLED屏幕，以四曲面瀑布屏幕（Quad curve overflow display）設計的高階手機P40 Pro。

香港5G於上星期正式開通，各大廠商立刻施展渾身解數，手機爭霸戰一觸即發。華為（HUAWEI）日前就宣布，全新旗艦5G手機HUAWEI P40系列正式登場，並在今（7日）正式在歐洲上市，雖然香港目前仍未有發售消息，但記者已率先取得手機，為大家實測一下P40 Pro的效能！

>>>【華為5G】華為旗艦手機P40系列登場　強打攝影功能售6795元起

是次記者開箱的是搭載了6.58吋OLED屏幕，以四曲面瀑布屏幕（Quad curve overflow display）設計的高階手機P40 Pro，機身顏色為冰霜銀，在日光效果看來頗為型格。而且華為是次特意使用霧面設計，採用光滑的金屬材質，摸上手猶如不銹鋼的感覺，手感相當不俗。華為聲稱，P40 Pro機背經過不沾指紋處理，不過記者發現用上一日後，指紋都會明顯地黏在機背，效果相較不理想。

P40 Pro用上相當窄的邊框，以四曲面瀑布設計，令屏佔比感覺更高。（曾曉汶攝）

P40 Pro保留紅外線遙控功能，可配合系統，內置的遙控程式控制家中電視、冷氣，甚至是相機的遙控快門。（曾曉汶攝）

記者發現用上一日後，指紋都會明顯地黏在機背，效果相較不理想。（曾曉汶攝）

手機大小方面，P40 Pro的機身握感與P30 Pro相比，未有太大變化。雖然屏幕由6.47吋增至6.58吋，不過對於女生來說，依然能夠一手掌握。另外，P40 Pro用上相當窄的邊框，以四曲面瀑布設計，令屏佔比感覺更高。左上方則設有「藥丸型」自拍鏡頭，內藏3200萬像素的前置鏡頭以及一個景深攝影鏡頭。

屏幕左上方設有「藥丸型」自拍鏡頭，內藏3200萬像素的前置鏡頭以及一個景深攝影鏡頭。（曾曉汶攝）

P40 Pro採用Kirin 990 5G處理器（手機截圖）

搭載HMS　只能經瀏覽器使用Google功能

值得一提的是，P40 Pro使用Android 10版本，但依然沒有搭載任何Google流動服務（GMS），必須使用自家的華為流動服務（HMS），以及華為App Gallery商店。記者嘗試在App Gallery尋找Google軟件，發現Gmail、Google地圖、翻譯等圖像都出現在App Gallery商店，不過按下「獲取」才發現，該功能只是會協助用家在瀏覽器開啓相關程式，並非真的能夠下載。

記者嘗試在App Gallery尋找Google軟件，發現Gmail、Google地圖、翻譯等圖像都出現在App Gallery商店。（手機截圖）

按下「獲取」才發現，該功能只是會協助用家在瀏覽器開啓相關程式。（手機截圖）

如須使用Google地圖，就須利用瀏覽器開啓。（手機截圖）

另外，P40 Pro用家目前同樣需要使用瀏覽器使用YouTube。不過值得一讚的是，P40 Pro支援以2160p觀看4K影片。

P40 Pro支援以2160p觀看4K影片。（手機截圖）

>>>【華為風暴】華為坦承美國禁令影響大　自家系統HMS難取代Google

記者：曾曉汶

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