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新世界月底起派1000萬個口罩　鄭志剛：為慳錢重用口罩令人心痛

股樓投資 20:11 2020/04/06

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新冠肺炎疫情於全球仍未受控，口罩需求持續不斷。新世界發展 （00017）執行副主席兼總經理鄭志剛在2月底時曾表示，疫情下香港人要靠自己，故新世界慈善基金投資1,000萬元，於本港自設廠房生產「香港製造」口罩，料在4月投產。1個多月後，鄭志剛言出必行，於今天（6日）宣佈，4月底起將免費派發 1,000 萬個香港製造的口罩。

新世界指，集團將與8個非牟利機構合作，於她們轄下的指定中心設置「自助口罩提取機」，並透過有關機構，向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每星期於指定中心開放時間內，憑卡到自助提取機獲取新世界本地生產的1包共5個口罩。此外，集團將陸續設置35部「自助口罩提取機」，免費派發口罩10星期至7月初，令基層免受缺口罩之苦，預計有超過4萬人受惠。

是次計劃首階段將有8個非牟利機構參與，包括聖雅各福群會、救世軍、香港路德會社會服務處、香港小童群益會、基督教香港信義會社會服務部、香港社區組織協會、鄰舍輔導會及香港基督教女青年會。

新世界指，集團將於4月中起在香港生產高質素的醫用口罩，首兩條生產線快將進行試產，另外兩條生產線亦將於5月投產，全面生產後估計每月可製造逾 700萬個口罩。在4至6月期間，大部分自家生產的口罩將用作捐贈用途，其餘則供公司營運所需使用。

鄭志剛指出，疫情在世界各地持續惡化，本港由外地輸入的確診個案不斷增加，如何避免本地社區爆發十分重要。他表示:「口罩已成為抗疫的必需品，新世界提倡創造社會價值，我們要為港人解憂。眼見不少市民頻撲兼花費高昂購買口罩，甚至有弱勢社群為慳錢要重用口罩，實在令人心痛。我們希望今次簡便自取安排能為更多基層市民伸出援手，讓他們毋須活在口罩匱乏的惶恐之中。」

新世界發展將與 8 個非牟利機構合作，自 4 月底起於她們轄下的指定中心設置 35 部自助口罩提取機，遍布全港 18 區。(模擬圖片)

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撰文 : 陳詠妍

疫情 新世界 口罩 鄭志剛

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