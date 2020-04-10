  • 21°C
香港時間 : 2020410日 (五) 08:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復活節】留在家中做咩好？　用「Houseparty」開視像派對

科技 08:00 2020/04/10

分享：

復活節假期正式開始，相信不少人仍然會留在家中防疫。無法外出仍想見見朋友？不妨可以下載「 Houseparty」解悶，與朋友一齊開綫上派對。

復活節假期正式開始，相信不少人仍然會留在家中防疫。無法外出仍想見見朋友？不妨可以下載「 Houseparty」解悶，與朋友一齊開綫上派對。

「Houseparty」為近期歐美地區熱門的社交應用程式，App Store下載排行榜一度躍升至第1名，3月份更錄得全球200萬次下載量。「Houseparty」結合Zoom與FaceTime的視像聊天功能，最多可以舉辦8人綫上聚會。

「Houseparty」用法非常簡單，首先用戶可建立一個聊天室，並邀請朋友參與派對。

首先，用戶可建立一個聊天室，並邀請朋友參與派對，獲邀者可邀請自己的朋友加入派對。 除了聊天之外，「Houseparty」還設有與用戶遊戲的互動功能，例如「Heads Up」、機智問答，真心話大冒險，還可以指定聊天室的參加者跳舞。

除了可以進行視像聊天之外，「Houseparty」還設有與多款互動小遊戲，可以與好友一同解悶。

不過，「Houseparty」的爆紅同時惹來黑客攻擊的目標。據英國媒體報道，上個月有數百名歐美國家用戶在Twitter指，下載「Houseparty」手機應用程式後，多個網絡平台的帳號被入侵，遭黑客盜取Netflix、Instagram、Snapchat，以及Spotify等帳號的控制權。

Houseparty開發商Life on Air就表示，懷疑遭受競爭對手的惡意攻擊，指現時正進行調查，並會為提供關鍵證據的綫民，提供100萬美元懸紅。

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園
2020/04/01
新增企鵝松鼠狗　免費用Google AR模式開設3D動物園
NASA推「生日宇宙」活動　查看個人生日宇宙星象照
2020/03/31
NASA推「生日宇宙」活動　查看個人生日宇宙星象照
《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！
2020/03/26
《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！
社交平台 多媒體平台 手機Apps 媒體 美國 App Store Twitter Netflix Snapchat Instagram

下一篇文章

【全球大流行】Tesla宣布員工將停職減薪　預計5月恢復生產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料
Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外（17:01更新）
少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外（17:01更新）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）