【復活節】留在家中做咩好？　用「Houseparty」開視像派對

▲ 復活節假期正式開始，相信不少人仍然會留在家中防疫。無法外出仍想見見朋友？不妨可以下載「 Houseparty」解悶，與朋友一齊開綫上派對。

復活節假期正式開始，相信不少人仍然會留在家中防疫。無法外出仍想見見朋友？不妨可以下載「 Houseparty」解悶，與朋友一齊開綫上派對。

「Houseparty」為近期歐美地區熱門的社交應用程式，App Store下載排行榜一度躍升至第1名，3月份更錄得全球200萬次下載量。「Houseparty」結合Zoom與FaceTime的視像聊天功能，最多可以舉辦8人綫上聚會。

▲ 「Houseparty」用法非常簡單，首先用戶可建立一個聊天室，並邀請朋友參與派對。

首先，用戶可建立一個聊天室，並邀請朋友參與派對，獲邀者可邀請自己的朋友加入派對。 除了聊天之外，「Houseparty」還設有與用戶遊戲的互動功能，例如「Heads Up」、機智問答，真心話大冒險，還可以指定聊天室的參加者跳舞。

▲ 除了可以進行視像聊天之外，「Houseparty」還設有與多款互動小遊戲，可以與好友一同解悶。

不過，「Houseparty」的爆紅同時惹來黑客攻擊的目標。據英國媒體報道，上個月有數百名歐美國家用戶在Twitter指，下載「Houseparty」手機應用程式後，多個網絡平台的帳號被入侵，遭黑客盜取Netflix、Instagram、Snapchat，以及Spotify等帳號的控制權。

Houseparty開發商Life on Air就表示，懷疑遭受競爭對手的惡意攻擊，指現時正進行調查，並會為提供關鍵證據的綫民，提供100萬美元懸紅。

責任編輯：李寶如

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