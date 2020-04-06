耀才證券發盈喜　客戶戶口增兩成至近34萬個

▲ 耀才證券認為，疫情下，券商倒閉潮將勢所難免。圖為主席葉茂林。

耀才證券 （01428） 發盈喜，截至3月底止全年未經審核綜合純利（除稅後）約4.73億元，按年增長約7.3%。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本年度港股受到中美貿易戰、社會運動、新型冠狀病毒肆虐全球及其他種種不利因素所拖累，導致恒指反覆尋底；各行各業陷入一片低迷。

許繹彬指，據港交所 （00388） 資料，本年底日均交易額約922.39億元，較去年度減少約4.2%，基於未來經濟前景未明，汰弱留強潮相信會持續，規模較小、實力不足的非上市券商難獲得客戶的信任，倒閉潮將勢所難免。

耀才於2015年已成立後備辦公室，以以應付突如其來的大型危機例如疫症、天災人禍等，如今疫情爆發，後備辦公室發揮作用，即使面對任何突發情況，公司仍能全面運作。截至3月底，耀才客戶戶口數量增加19.3%至337,804個。

耀才去年推出「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」兩大交易App，今年首季透過「寶寶」和「豆豆」兩大交易App的開戶量，較上季度飊升64.4%，總下載量近30萬次，令首季網上交易系統的活躍用戶總量較上季度增加26.7%。

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