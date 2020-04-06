  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 19:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

耀才證券發盈喜　客戶戶口增兩成至近34萬個

金融經濟 19:13 2020/04/06

分享：

耀才證券認為，疫情下，券商倒閉潮將勢所難免。圖為主席葉茂林。

耀才證券 （01428） 發盈喜，截至3月底止全年未經審核綜合純利（除稅後）約4.73億元，按年增長約7.3%。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本年度港股受到中美貿易戰、社會運動、新型冠狀病毒肆虐全球及其他種種不利因素所拖累，導致恒指反覆尋底；各行各業陷入一片低迷。

許繹彬指，據港交所 （00388） 資料，本年底日均交易額約922.39億元，較去年度減少約4.2%，基於未來經濟前景未明，汰弱留強潮相信會持續，規模較小、實力不足的非上市券商難獲得客戶的信任，倒閉潮將勢所難免。

耀才於2015年已成立後備辦公室，以以應付突如其來的大型危機例如疫症、天災人禍等，如今疫情爆發，後備辦公室發揮作用，即使面對任何突發情況，公司仍能全面運作。截至3月底，耀才客戶戶口數量增加19.3%至337,804個。

耀才去年推出「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」兩大交易App，今年首季透過「寶寶」和「豆豆」兩大交易App的開戶量，較上季度飊升64.4%，總下載量近30萬次，令首季網上交易系統的活躍用戶總量較上季度增加26.7%。

相關文章：耀才證券冠同行 獲港交所三項「最活躍經紀商」大獎

相關文章：【武漢肺炎】太古及耀才葉茂林共捐出逾2200萬抗疫

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 疫情 耀才證券金融（01428） 純利 恒生指數 盈喜 冠狀病毒 中美貿易戰

上一篇文章

【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集2%股權 發起人：不排除任何升級行動（第二版）

下一篇文章

美股道指期貨升逾700點 咪走寶！7厘高息中行（03988）有前途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
美股道指期貨升逾700點　恒指夜期跌約25點（不斷更新）
美股道指期貨升逾700點　恒指夜期跌約25點（不斷更新）
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）