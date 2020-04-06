【美國疫情】外媒：美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引

新冠肺炎蔓延成全球大流行，全球確診人數突破128萬，美國確診數字突破33萬，逾9000人死亡。美國約翰·霍普金斯大學一直實時追踪全球各地確診數字，惟有相關研究領域的學者指出，美國疫情的死亡數字仍不准確，或有漏報情況，皆因簽發死亡證的準則不一。

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《紐約時報》報道，三月初印第安納州死因裁判法庭，曾申請為死者檢測是否對新冠肺炎病毒呈陽性，以裁定死因，惟遭當地政府部門拒絕；弗吉尼亞州的葬禮策劃師，為三位死於新冠肺炎檢測呈陽性的死者籌辦喪禮 ，但三人之中僅一人獲死亡證；紐約仍有很多患者在家中悄悄死去，無人知曉。

研究全球健康危機，以及密切關注新冠肺炎疫情發展的美國約翰·霍普金斯大學衛生安全領域研究中心學者Jennifer Nuzzo說：

「我們肯定有些死亡個案是沒有記錄在案的。」

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報道指出，有公共衛生專家、醫生等醫療專家認為，官方在疫情爆發期間，未能準確記錄死亡數字；而不準確的信息無法準確反映疫情的嚴重程度，更會令國家錯判疫情形勢和資源錯配。

上週，美國疾控中心（CDC）發表斷定患者死因的新指引。就判斷患者是否死於新冠肺炎時，除了用過根據測試結果呈陽性，「若在合理的確定性範圍內令人信服」，也可將死因列為新冠肺炎。

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美國疾控中心指，指引希望強調一致性，以及提供醫護人員持續追踪的意識。

截至香港時間今日（6日）下午5時，美國單日新增確診14132人，17977人康復、9671人死亡、累積總確診337983人。

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