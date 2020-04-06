法國男違居家令攀山越嶺 為到西班牙購平價煙

上一篇文章
【美國疫情】外媒：美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引
歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，多國都實施居家令限制民眾外出。法國一名男子煙癮大起而違反居家令，打算駕車前往西班牙購買平價煙但遭警察攔截，又試圖獨自攀山前往西班牙，中途因「蕩失路」而被困山上要致電報警求援。
法國因應疫情實施居家令，限制民眾外出。民眾如因無法在家工作而上班、求診或購買必需日用品則可獲豁免，但外出前要先填寫表格及隨身攜帶。
居家令實施前，由於西班牙的煙草、酒類及汽油價格較便宜，不少法國南部居民都會到西班牙購買這些產品。
英國《衛報》報道，涉事男子居住於法國南部的佩皮尼昂（Perpignan），上周末違反居家令，由家中開車出發打算到西班牙購買平價煙草。男子駕車至法國與西班牙接壤的邊境關口時，遭到警方阻攔。
但男子仍不死心，竟然打算攀越分隔兩國的庇里牛斯山（Pyrénées），打算越過山脈以抵達西班牙。男子其後於山上迷失，累至筋竭力疲，又無法抵禦山上寒冷的天氣，決定致電報警求助。
救援人員接報後，派出山地救援隊乘坐直升機進行搜索，於邊境村莊Le Perthus上尋獲該名男子。
男子安全獲救後，當局以違反居家令為由，向該名男子判處135歐元（約1,130港元）罰款。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l