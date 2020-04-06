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本地紡織企業堅持「香港製造」　轉型生產發熱專利產品

商業 19:01 2020/04/06

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總監郭志雄（右）解釋，據過往與國際品牌合作的經驗，香港生產「有品質堅持、反應快」。圖左為企業總監吳錦權。（曾耀輝攝）

香港本土的紡織業已近乎式微，逢發織造由傳統紡織企業，轉型至研發新科技的專利產品，以紡織方法在香港生產發熱的布料產品。企業斥資8位數字，設立品牌KnitWarm，產品全香港製造，看好香港「有品質堅持、反應快」。

逢發織造本來是傳統的紡織企業，業務以加工生產（OEM）為主。正如不少加工廠一樣，企業同樣面對無利可圖、競爭激烈的困難，於是在約三年前研發專利產品，並開設新品牌KnitWarm。

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研發過程「燒銀紙」　冀5年內回本
KnitWarm所使用的針織發熱技術，簡單而言即是把鍍上純銀的導電紗綫，以編織方法縫紉在自家出品針織品內，達至發熱效果。只要連接細小的行動電源，就可以在30秒內產生可達40度溫熱。與一般的發熱紡織品不同，KnitWarm產品由於沒有鐵粉、電子板，故產品可保持布料的柔軟觸感，且較為輕巧。

KnitWarm的產品全香港製造，去年正式推出市面，包括眼罩、護膝、腳套、背帶等。（曾耀輝攝）

郭志雄解釋，KnitWarm的產品全香港製造，去年正式推出市面。產品包括眼罩、護膝、腳套、背帶等，可用作旅遊、保暖及日常用品等用途，目前亦有在LOG-ON、物理治療診所等零售點出售。企業總監吳錦權透露，研發此系列產品投資額達8位數字。他坦言一開始如「燒銀紙」一樣，隨著持續增加銷售點、開拓其他海外市場，現逐漸「爬上岸」；期望4至5年內可以達至收支平衡。

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零售、生產都以香港為本
吳錦權又指，每項產品的開發成本高昂，由於所需的物料不盡相同，需重新研究發熱模組，故研發至推出市面大約需要半年至兩年時間。KnitWarm系列產品的本地價格以400多元至逾1000元左右，惟毛利率不高。品牌希望以香港優先，郭志雄坦言：「本地市場的零售價不太與生產成本掛勾，價錢比較相宜。」

KnitWarm亦特別採用自動化機器，盡量降低「香港製造」的成本。（曾耀輝攝）

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除了零售市場以香港優先，KnitWarm產品全部亦是在其位於葵涌的廠房製造。香港一直被視為租金高、人工高，不適合用於批量生產的工業。不過，郭志雄解釋，據過往OEM業務與國際品牌合作的經驗，香港生產「有品質堅持、反應快」。客戶購買時往往亦連同品牌的概念，相信香港生產有助建立品牌形象。

記者：葉泳珊

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