多區錄減租逾10％成交　樓齡愈新劈租愈多

疲情下樓價持續回落，租金也跟隨下跌，觀察最近的租金成交個案，業主願意減租的幅度明顯增加，多區也錄劈租逾10%的個案。值得留意的，樓齡愈新的樓盤，租金減幅相對較多。其中剛入伙的大角咀利奧坊．凱岸連錄兩宗減幅達10%的成交，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，單位為1座中高層L室，開放式間隔，實用面積約193平方呎，業主以約1.15萬元放租，其後吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以1萬元租出，實用呎租約51.8元，減幅約13%。據悉，新租客為單身客，心儀單位全新，故睇樓2次後決定承租。

另一宗租賃成交同樣為利奧坊．凱岸開放式單位，實用面積193平方呎，美聯物業助理區域經理潘鎮煒 表示，單位為1座高層L室，原叫租1.2萬元，業主為吸引租客，最後減租1,200元，以1.08萬元租出，減幅達10%，折合實用呎租約56元。

此外，樓齡只有約5年的灣仔囍匯也錄減租約11%成文，中原地產資深區域營業董事張永泉透露，單位為3座高層H室，實用面積446平方呎，1房間隔，向東南。業主3月放租，原叫租27,000元，最終減320,0元以23,800元將單位租出，減幅約12%，折合平均實用呎價53.4元。原業主於2013年12月以955萬元買入單位，持貨7年，租金回報3厘。

港島藍籌屋苑太古城也錄減租達12%成交，中原地產資深區域營業董事趙鴻運透露，單位為太古城青松閣中層G室，實用面積1,015平方呎，為3房套間隔，可望海景。業主去年12月放租，原叫租46,000元，最終願減5,000元以41,000元將單位租出，減幅達11%，折合平均實用呎租40元。原業主於2007年6月以700萬元買入單位，持貨13年，租金回報7厘。

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