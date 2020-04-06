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【疫市營商】Nespresso推3款新口味咖啡粉囊　每筒10粒49元

商業 18:29 2020/04/06

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Nespresso將於4月9日起推出3款「匠心之作」系列風味咖啡，包括Vanilla Éclair雲呢拿泡芙、Caramel Crème Brûlée焦糖燉蛋、Cocoa Truffle松露朱古力。（Nespresso提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，不想外出但又想享受精品咖啡？Nespresso將於4月9日起推出3款「匠心之作」系列風味咖啡，以及全新Gran Lattissima咖啡機，可於Nespresso專門店、網店或客戶服務熱線訂購，便能安坐家中享受咖啡。

【疫市營商】壽司郎荔枝角店開幕　預告黃大仙店最快5月開幕
 
Nespresso「匠心之作」系列風味咖啡有3種口味，包括Vanilla Éclair雲呢拿泡芙、Caramel Crème Brûlée焦糖燉蛋、Cocoa Truffle松露朱古力，每筒（10粒粉囊）售49元。

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Nespresso Gran Lattissima 咖啡機定價為3,488元，有清新白色及雅致黑色兩款選擇。除了備有Ristretto 、Espresso及Lungo三種咖啡杯量之外，更設有Cappuccino、Latte Macchiato、Flat White、Caffè Latte、熱鮮奶及奶泡6種咖啡選擇。咖啡機同時備有簡易清洗系統，以便於沖調下一杯咖啡前快速清洗咖啡機，確保每杯咖啡的品質。

責任編輯：朱悅瀅

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