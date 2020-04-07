【多圖】對劇迷「趕盡殺絕」？　德學生製「Netflix劇透廣告」籲留家

新冠肺炎疫情肆虐全球，多國都採取措施，要求市民留在家中抗疫，以減低醫療系統的負擔，近日德國的兩名學生就發揮創意，惡搞Netflix的廣告變成「劇透廣告」，以阻止劇迷出街。

▲ 《屍戰朝鮮》的二次創作廣告。(Twitter @mkobach)

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德國漢堡的兩名學生Kongruangkit 及Chaimoungkalo，最近想到一個對Netflix迷來說，最「痛苦」及有效的呼籲留家抗疫方法，就是將現在Netflix大熱的劇集如《盲婚試愛》、《怪奇物語》、《毒梟》、《屍戰朝鮮》，把劇集的的精彩場面，或者是主角的下場公開。所以，如果有人未看完劇集而又外出，不小心看到廣告就會被「劇透」。

▲ 《盲婚試愛》的二次創作廣告。(Twitter @mkobach)

不少網民都大讚學生的創意，希望Netflix會將這系列的廣告變成真的官方宣傳廣告，不過原來兩位學生早前曾將有關概念推銷給新加坡Netflix，但最終被婉拒，而Netflix亦在 Twitter上回應事件，指喜歡當中呼籲人留家抗疫的訊息，但計劃只是學生們的創意，並非Netflix的官方宣傳廣告。

▲ Netflix指廣告並非官方發出。(Twitter)