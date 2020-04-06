因應疫情外賣需求增　Google Maps新增外賣顯示

▲ 新冠肺炎疫情下，不少人都減少出外，或需要進行家居隔離。外賣及自取服務需求增加。為幫助用戶更快搜尋外賣服務的餐廳，Google Maps就在應用程式內顯示外賣功能，方便用戶瀏覽。

新冠肺炎疫情下，不少人都減少出外，或需要進行家居隔離。外賣及自取服務需求增加。為幫助用戶更快搜尋外賣服務的餐廳，Google Maps就在應用程式內顯示外賣功能，方便用戶瀏覽。

Google Maps日前在應用程式主介面中增添「Takeaway」功能，讓用戶更易尋找提供外賣或速遞送貨服務的餐廳。用戶只需打開 Google Maps，就可以在搜索欄下找到「Takeaway」和「Delivery」的選項，只要點擊後，程式內就會顯示用戶所在地的附近，提供外賣或送貨服務的餐廳清單，亦能直接查看餐廳的餐牌，店舖營業時間和食評等。

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本星期內全球陸續推出

Google指出，目前使用Android 和 iOS系統的美國用戶，已經可以查看最新的顯示功能。Google更表示，快捷功能將於本周陸續在全球推出。不過，因為Google Maps並沒有與 Uber Eats 等外賣服務商合作，用戶需要在 Google Maps進行搜尋後，再自行開啟其他程式來訂購外賣。

責任編輯：李寶如

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