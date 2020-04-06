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【騰訊股價】騰訊佈局遊戲直播 虎牙鬥魚有望合併？

金融經濟 17:53 2020/04/06

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騰訊成為虎牙控股股東，料會進一步整合遊戲直播業。

騰訊 （00700） 早前正式控股遊戲直播平台虎牙（美︰HUYA），以約2.6億美元現金增持虎牙，投票權提高到50.1%，成為虎牙的最大股東。而另一方面，騰訊亦持有另一直播平台鬥魚（美︰DOYU）37.18%股份，是鬥魚第一大股東。換言之，內地兩大遊戲直播平台已被騰訊收歸旗下，很可能會迎來一輪合併。

騰訊禁第三方平台直播其遊戲

騰訊作為中國遊戲業的龍頭，旗下有着多隻熱門遊戲的版權，如《英雄聯盟》、《王者榮耀》等。近年內地對於遊戲直播權的歸屬權掀起爭議，網絡遊戲《夢幻西遊2》直播侵權案於年初底作出終審判決，基本上定調了遊戲公司擁有旗下遊戲直播權。

騰訊亦自去年起陸續透過法律訴訟，阻止第三方直播平台擅自直播騰訊旗下遊戲。騰訊亦曾對抖音母公司字節跳動提出8項訴訟，並對該平台的主播發起1項訴訟，指對方未經許可直播《英雄聯盟》，並索償經濟損失1元人民幣。

2019年3月，騰訊遊戲亦成立了直播事業部，致力於統籌所有直播相關業務的綜合部門。有分析認為，騰訊頻頻動作，正是為了統一直播業務作準備，下一步便是整合不同直播平台。

去年11月，鬥魚創始人陳少傑在斗魚財報電話會上表，鬥魚虎牙是否合併，主要取決於大股東騰訊的意願。

鬥魚與虎牙若決定合併，值得關注的會是兩家平台會由誰作為主導。再者，鬥魚及虎牙均在美國掛牌上市，意味着當兩個平台合併，會牽涉到大量小股東的利益。但對於遊戲直播行業而言，平台的合併意味流量的整合同一，減少競爭成本、產生協同效應，對兩家平台及騰訊自身也有好處。

相關文章︰【騰訊股價】騰訊增持拼多多、控股虎牙 共涉逾3億美元

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香港股票 虎牙（美：HUYA） 騰訊控股（00700） 騰訊

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